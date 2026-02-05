Η La Roche-Posay, πρωτοπόρος στη δερματολογική φροντίδα, παρουσιάζει την Έκθεση Υποστήριξης Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά ό λο το φάσμα των δράσεών της στο πλαίσιο των τριών πυλώνων του προγράμματος «Υποστήριξη Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου» – Επιστήμη, Υποστήριξη και Ευαισθητοποίηση. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο σε μια πορεία δεκαετιών , καθώς η μάρκα έχει δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό να συμβάλει στην ανακούφιση του βάρους του καρκίνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε όλον τον κόσμο.

Η Moon, πρώην καρκινοπαθής, και ο σύντροφός της Ronan.

Η LA ROCHE-POSAY ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Γιορτάζοντας 50 χρόνια δερματολογικής καινοτομίας, η μάρκα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της απέναντι στους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY

Η ογκολογία βρίσκεται επί πολλά χρόνια στο επίκεντρο της δραστηριότητας της La Roche-Posay. Αυτό που ξεκίνησε ως πρωτοποριακές έρευνες στην αντηλιακή προστασία έχει εξελιχθεί σε μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα του καρκίνου. Σήμερα, το πρόγραμμα «Υποστήριξη Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου» περιλαμβάνει δύο βασικούς τομείς: την πρωτοβουλία Save Your Skin για την πρόληψη και ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, και την πρωτοβουλία Fight With Care που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της υποστηρικτικής φροντίδας . Η πρώτη αυτή Έκθεση Υποστήριξης Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου αντικατοπτρίζει την αποστολή της μάρκας να μετουσιώσει τη δερματολογική εμπειρογνωμοσύνη σε δράσεις με απτό αντίκτυπο, ενδυναμώνοντας ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας και, παράλληλα, ευαισθητοποιώντας το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Καθώς η La Roche-Posay γιορτάζει την 50ή επέτειό της το 2025, αυτό το ορόσημο δεν αντικατοπτρίζει μόνο τα επιτεύγματα του παρελθόντος, αλλά και μια υπόσχεση για το μέλλον: να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης του καρκίνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών.

1/ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η εμπειρογνωμοσύνη της La Roche-Posay βασίζεται σε δεκαετίες επιστημονικής και δερματολογικής έρευνας. Η μάρκα προσφέρει αυστηρά ελεγμένα δερμοκαλλυντικά προϊόντα, λειτουργεί ένα μοναδικό Ιαματικό Κέντρο στη Γαλλία, και συνεργάζεται με κορυφαίους ειδικούς για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της ογκολογίας και την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως.

2/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πέρα από τα καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσει, η La Roche-Posay συνεργάζεται με ΜΚΟ, νοσοκομεία, και ενώσεις ασθενών , παρέχοντας οικονομικές δωρεές, συνεισφορές σε είδος, και μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης ασθενών όπως δωρεάν ελέγχους σπίλων, τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, εργαστήρια κοινωνικής αισθητικής και προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης . Η μάρκα συνεργάζεται πλέον με πάνω από 40 ΜΚΟ παγκοσμίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη, την ανίχνευση και την υποστηρικτική φροντίδα για τον καρκίνο του δέρματος .

3/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσω διεθνών και τοπικών εκστρατειών, η La Roche-Posay εκπαιδεύει το κοινό πάνω στις ασφαλείς πρακτικές κάτω από τον ήλιο και στην ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της υποστηρικτικής φροντίδας. Από την καινοτόμο πρωτοβουλία στο Μεξικό μέχρι τις μεγάλης κλίμακας καμπάνιες στην Αυστραλία, η μάρκα ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης του κοινού για θέματα που άπτονται του καρκίνου.

Η Danielle, πρώην καρκινοπαθής, και οι κόρες της Lauryn & Kenya:

“Με υπερηφάνεια και ισχυρό αίσθημα ευθύνης, σας παρουσιάζω την πρώτη Έκθεση της La Roche-Posay στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου», η οποία μαρτυρά τη δέσμευσή μας να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Εδώ και πολλά χρόνια, η αποστολή αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας και των δράσεών μας. Αυτό που ξεκίνησε ως πρωτοποριακές λύσεις αντηλιακής προστασίας έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα πλήρες, ολιστικό σύστημα υποστήριξης, με θεμέλιο την πεποίθησή μας ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στη μάχη ενάντια στον καρκίνο . Η έκθεση περιγράφει το πώς υλοποιούμε αυτή τη φιλοδοξία. Ωστόσο, δεν είναι απλώς μια σύνοψη των πρωτοβουλιών μας, αλλά μια πρόσκληση να μας ακολουθήσετε σε αυτή την τόσο ουσιώδη αποστολή.”

ALEXANDRA RENI-CATHERINE

Γενική Διευθύντρια της La Roche-Posay