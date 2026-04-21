Ο οίκος Missoni ανοίγει το πρώτο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Βουκουρεστίου, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στο luxury retail της πόλης.

Γνωστός για τα εμβληματικά zig zag μοτίβα και τα ζωντανά χρώματα εγκαινιάζει ένα νέο χώρο που αναδεικνύει το craftsmanship προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους καταναλωτές και επισκέπτες. Το κατάστημα βρίσκεται σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης και συστήνει στο ελληνικό κοινό μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή έκφρασης της ιταλικής κληρονομιάς, όπου το στυλ συναντά την αυθεντικότητα.

Ακολουθώντας τον παλμό της μόδας, οι συλλογές Missoni αλλά και Missoni Beachwear είναι διαθέσιμες στη boutique. Ειδικά διαμορφωμένες capsule συλλογές, με προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια θα διατίθενται αποκλειστικά, ενισχύοντας τηn παρουσία του οίκου στην Αθήνα και την Ελλάδα.