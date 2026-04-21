Σάββατο 25 Απριλίου

Επιπλέον συναυλία στις 18:00 λόγω Sold Out (21.30)

Το Theatre of the NO υποδέχεται τον Ross Daly και το κουαρτέτο του το Σάββατο 25 Απριλίου, σε δύο διαδοχικές συναυλίες. Η προγραμματισμένη συναυλία των 21:30 είναι ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του διεθνούς μουσικού και για μια μουσική εμπειρία που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν της παγκόσμιας μουσικής παράδοσης. Λόγω αυξημένης ζήτησης, προστίθεται επιπλέον συναυλία την ίδια ημέρα στις 18:00.

Στη σκηνή συναντιούνται τέσσερις καταξιωμένοι μουσικοί: ο Ross Daly (λύρα, τάρχου, ραμπάμπ), η Κέλυ Θωμά (λύρα), ο Θωμάς Μελετέας (ούτι) και η Μάρω Παναγή (κρουστά). Μαζί δημιουργούν ένα πρόγραμμα σύγχρονων τροπικών συνθέσεων, εμπνευσμένων από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας, αναπτύσσοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ερμηνεία.

Ο Ross Daly, γεννημένος στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς, εγκαταστάθηκε στην Κρήτη το 1975, όπου μελέτησε την κρητική λύρα κοντά στον Κώστα Μουντάκη, ενώ παράλληλα ταξίδεψε και εμβάθυνε σε μουσικές παραδόσεις της Ανατολής. Δεξιοτέχνης πολλών οργάνων και με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, κινείται με άνεση ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει όργανα όπως η κρητική λύρα, το ραμπάμπ, το λαούτο, η πολίτικη λύρα, το σαράνγκι, το ούτι, το σάζι και το ταμπούρ.

Ως συνθέτης και δάσκαλος, ξεχωρίζει για την ικανότητά του να δημιουργεί πολυεπίπεδα ηχητικά τοπία και για τη βαθιά ανθρώπινη σύνδεση που καλλιεργεί με τους συνεργάτες του, θεμελιώνοντας μια αυθεντική μουσική εμπειρία. Η Κρήτη, μέσω του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» που ίδρυσε και διευθύνει εδώ και δεκαετίες, έχει αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο καλλιτεχνικών συναντήσεων, φιλοξενώντας μουσικούς από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στις παραδόσεις.

Η μουσική του φέρει έντονα στοιχεία από τη φιλοσοφία των Σούφι, αναδεικνύοντας την πνευματική διάσταση του ήχου και τη δύναμή του να μεταμορφώνει τόσο τον εκτελεστή όσο και τον ακροατή. Ξεφεύγοντας από συμβατικές κατηγοριοποιήσεις όπως «world music» ή «ethnic», προτείνει μια βιωματική και σχεδόν μυσταγωγική εμπειρία για το κοινό.

Ιnfo

Ross Daly –λύρα, τάρχου, ραμπάμπ

Κέλυ Θωμά – λύρα

Θωμάς Μελετέας – ούτι

Μάρω Παναγή – κρουστά

Ημερομηνία: Σάββατο 25 Απριλίου, 21:30 (sold out)

Επιπλέον συναυλία: 18:00

Συντελεστές:

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Tιμή Εισιτήριου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ross-daly-quartet-2/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

