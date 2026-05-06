Με εξαιρετική λαμπρότητα και διεθνή ακτινοβολία πραγματοποιήθηκε στο Πριγκιπάτο υπό την Υψηλή Αιγίδα της Αυτού Μεγαλειότητας Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό το Grand Prix Maria Callas Monaco Gala & Awards, ένα από τα πλέον καταξιωμένα καλλιτεχνικά γεγονότα παγκοσμίως, αφιερωμένο στην αξεπέραστη Ελληνίδα υψίφωνο Maria Callas, τη θρυλική La Divina.

Για έκτη συνεχή χρονιά, το εμβληματικό αυτό gala που φιλοξενείται στο κοσμοπολίτικο Monte Carlo, επιβεβαίωσε τον διεθνή του χαρακτήρα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε αίγλη, καλλιτεχνική αρτιότητα και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας.

Ο θεσμός, υπό την προεδρία της ιδρύτριας του θεσμού, διακεκριμένης εικαστικής καλλιτέχνιδας Ιωάννας Ευθυμίου και της αντιπροέδρου και επίτιμης πρέσβειρας, νομικού και εξαίρετης φιλανθρώπου Θεοδώρας Μιχαλολιάκου, υποδέχθηκε εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής.

Την εκδήλωση τίμησε με την επιβλητική παρουσία του ο επίσημος και Υψηλός Προστάτης του θεσμού , Πρίγκιπας Αλβέρτος II του Μονακό, ο οποίος με την ακτινοβολία, το κύρος και τη διαχρονική του στήριξη στην εκδήλωση καθώς επίσης τις τέχνες και τη φιλανθρωπία, προσέδωσε στη βραδιά έναν αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα υψηλής βαρύτητας και βασιλικής μεγαλοπρέπειας. Η ενεργός συμμετοχή του καθώς και η προσωπική συμμετοχή του στην απονομή των βραβείων, αποτέλεσαν κορυφαία στιγμή υψηλού συμβολισμού και τιμής για όλους τους παρευρισκόμενους.

Μέσα σε ένα περιβάλλον πολυτελούς κομψότητας, στην ιστορική αίθουσα Salle Empire του φημισμένου Hôtel de Paris, με χρυσοποίκιλτες λεπτομέρειες, επιβλητικές τοιχογραφίες και άρωμα άνοιξης από εκλεπτυσμένες ανθοσυνθέσεις, το gala συγκέντρωσε μέλη βασιλικών οικογενειών, διπλωμάτες, διεθνείς επιχειρηματίες υψηλού κύρους και προσωπικότητες της τέχνης και του πνεύματος από όλο τον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από το πρώτο Gala Maria Callas που πραγματοποιήθηκε στο Πριγκιπάτο πριν από 63 χρόνια , και συγκεκριμένα το 1963 στον ίδιο ακριβώς χώρο με οικοδεσπότες το Πριγκιπικό ζεύγος , Γκρευς και Ρενιέ ΙΙΙ του Μονακό και με επίτιμους προσκεκλημένους της τότε λαμπερής βραδιάς τη Maria Callas και τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η αίγλη ξαναγεννήθηκε πριν από έξι χρόνια με την έναρξη αυτού του τόσο επιτυχημένου θεσμού που κάθε χρόνο αναβιώνει αυτή την φαντασμαγορική βραδιά, και προσελκύει παγκόσμιου φήμης προσωπικότητες του διεθνούς jet set .

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους της φετινής διοργάνωσης συγκαταλέχθηκαν η Πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας Al Joharah bint Talal bin Abdulaziz Al Saud, η Πριγκίπισσα Olimpia Colonna di Paliano, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, με τον συνεργάτη της και διακεκριμένο ομογενή της διασποράς Χρήστο Μαραφάτσο, η Πρέσβης της Ιταλίας στο Monaco Emmanuel Ruosi, ο Πρόεδρος του Monte-Carlo Société des Bains de Mer Stéphane Valeri, ο ιδρυτής της Walgreens Boots Alliance Stefano Pessina, η Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας του Μονακό Κατερίνα Λαναρά , καθώς και πλήθος ακόμη επιφανών προσωπικοτήτων

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των βραβείων από τον ίδιο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο II, τιμώντας προσωπικότητες που διακρίνονται για τη σπουδαία και πολυεπίπεδη προσφορά τους.

Μεταξύ των βραβευθέντων ξεχώρισαν: η Veronica Berti Bocelli, η οποία τιμήθηκε για το εκτεταμένο φιλανθρωπικό της έργο και τη δυναμική της συμβολή, ως Αντιπρόεδρος του Andrea Bocelli Foundation, σε δράσεις εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής υποστήριξης παγκοσμίως, ο Enrico Toja Πρόεδρος & Ιδρυτής του Elafonisos Eco, για την ακούραστη περιβαλλοντική του δράση και τη σημαντική συμβολή του στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και των οικοσυστημάτων, ο διακεκριμένος γεωπολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος της Le Figaro Renault Girard, για την πολυετή και ουσιαστική του παρουσία στη διεθνή ενημέρωση και ανάλυση, ο πολυτάλαντος και διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης Arturo Brachetti, γνωστός για τη μοναδική του δεξιοτεχνία και την ένταξή του στο βιβλίο Guinness, ο σημαντικός και παγκοσμίου φήμης φιλάνθρωπος Mario Hintermayer, η Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα, η οποία διακρίνεται για τη λυρική της έκφραση και την ανερχόμενη διεθνή της πορεία, ο επιστήμονας Dr.Χρήστος Νικολόπουλος, για την αφοσίωσή του στην επιστήμη και την προσφορά του με φιλελληνικό πνεύμα καθώς και η Céline Roelens, για την επιτυχημένη επιχειρηματική της δραστηριότητα και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Μονακό.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα μεγαλοπρεπές κονσέρτο όπερας, όπου οι καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες — η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα, ο τενόρος Χρήστος Δεληζώνας και ο διακεκριμένος πιανίστας Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου — παρουσίασαν ένα εκλεκτό πρόγραμμα με διάσημες άριες, μαγεύοντας το εκλεκτό κοινό και χαρίζοντας μία ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία υψηλής αισθητικής.

Ξεχωριστή σημασία είχε και η έντονη φιλανθρωπική διάσταση της εκδήλωσης, καθώς η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση Elafonisos Eco. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε έκθεση σημαντικών εικαστικών καλλιτεχνών, οι οποίοι προσέφεραν γενναιόδωρα τα έργα τους προς ενίσχυση του σκοπού. Ανάμεσά τους οι διακεκριμένοι δημιουργοί Marcos Marin, Δήμος Φλέσσας, Δήμητρα Μπουγά και Fransesca Giuliano, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνική προσφορά.

Το Grand Prix Maria Callas Monaco Gala & Awards δεν αποτελεί απλώς ένα ετήσιο καλλιτεχνικό γεγονός, αποτελεί έναν θεσμό υψηλού συμβολισμού, όπου η τέχνη, η αριστεία και η φιλανθρωπία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Υπό την αιγίδα και τη διαρκή υποστήριξη του Πρίγκιπα Αλβέρτου II, το Μονακό αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά σε παγκόσμιο επίκεντρο πολιτισμού και κοσμοπολίτικης λάμψης, τιμώντας με τον πλέον εκλεπτυσμένο τρόπο τη διαχρονική κληρονομιά της μεγαλύτερης Ελληνίδας καλλιτέχνιδας της Όπερας Maria Callas.