Η άνοιξη και το καλοκαίρι απαιτούν μια δόση ελευθερίας και φρεσκάδας μέσα στο σπίτι μας. Η κρεβατοκάμαρα είναι ο χώρος που μας υποδέχεται στο τέλος κάθε ημέρας και αξίζει να την περιποιηθούμε χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία. Με μερικές έξυπνες κινήσεις και σωστή επιλογή υλικών μπορούμε να μετατρέψουμε το δωμάτιο σε έναν δροσερό παράδεισο που μοσχοβολάει καθαριότητα και ηρεμία.

Η δύναμη των φυσικών υλικών στο κρεβάτι

Η πιο σημαντική αλλαγή ξεκινά από το σημείο που ακουμπάμε το σώμα μας. Τα βαριά παπλώματα και τα συνθετικά υφάσματα πρέπει να δώσουν τη θέση τους στο βαμβάκι και το λινό. Αυτά τα υλικά επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί και διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σε ιδανικά επίπεδα τις ζεστές νύχτες. Μια οικονομική ιδέα είναι να αλλάξετε μόνο τις μαξιλαροθήκες επιλέγοντας λευκές ή απαλές γήινες αποχρώσεις που δίνουν αμέσως την αίσθηση ενός ακριβού ξενοδοχείου. Η καθαρή όψη του κρεβατιού λειτουργεί ευεργετικά για την ψυχολογία μας και μας προδιαθέτει για έναν βαθύ και ατάραχο ύπνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HomeattheHarcourt (@homeattheharcourt)

Μικρές λεπτομέρειες με μεγάλη επίδραση

Η ατμόσφαιρα του χώρου διαμορφώνεται από τις αισθήσεις και η όσφρηση είναι η πιο δυνατή από αυτές. Αντί για ακριβά αρωματικά χώρου μπορείτε να τοποθετήσετε μικρά πουγκιά με αποξηραμένη λεβάντα ανάμεσα στα σεντόνια ή μέσα στις ντουλάπες. Επίσης μια απλή κίνηση είναι να αντικαταστήσετε τις βαριές κουρτίνες με λεπτές και διάφανες γάζες που αφήνουν το αεράκι να μπαινοβγαίνει ελεύθερα. Το φυσικό φως που φιλτράρεται μέσα από απαλά υφάσματα μαλακώνει τις γωνίες του δωματίου και δημιουργεί μια οπτική γαλήνη που δεν συγκρίνεται με κανένα διακοσμητικό αντικείμενο.

Φυτά και οργάνωση για απόλυτη αποφόρτιση

Η παρουσία του πράσινου χρώματος είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός χώρου χαλάρωσης. Ένα φυτό όπως η σανσεβιέρια είναι ιδανική επιλογή καθώς παράγει οξυγόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καθαρίζει τις τοξίνες από τον αέρα. Παράλληλα η απομάκρυνση των περιττών αντικειμένων από το κομοδίνο βοηθά το μυαλό να ηρεμήσει. Ένα βιβλίο και ένα ποτήρι νερό είναι τα μόνα που χρειάζεστε δίπλα σας. Η αίσθηση του κενού χώρου προσφέρει μια πνευματική ελάφρυνση που είναι απαραίτητη για να αποφορτιστούμε από την ένταση της δουλειάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αγγελική ποιότητα στα λευκά (@aggeliki_poiotitastaleuka)



Η ανανέωση της κρεβατοκάμαρας δεν είναι ζήτημα χρημάτων αλλά σωστών επιλογών και αφαίρεσης των περιττών βαρών. Λίγο φως παραπάνω μερικά φυσικά αρώματα και η σωστή υφή στα σεντόνια αρκούν για να νιώσουμε ότι βρισκόμαστε σε διακοπές κάθε φορά που ξαπλώνουμε. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια της απλότητας και της δροσιάς σε έναν χώρο που μας ανήκει ολοκληρωτικά.