Στο Golden Hall, το Taste Garden επιστρέφει, από τις 8 Μαΐου έως τις 26 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας τον ομορφότερο κήπο της πόλης σε ένα σημείο αναφοράς, όπου η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτυσμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Σε ένα μοναδικό ανθισμένο σκηνικό, φιλοξενούνται αγαπημένα street food concepts και ξεχωριστές σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις από τα Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Kostarelos, LUKUMΑΔΕΣ, NOB Burger και TGI Fridays, ενώ το Cellier συμπληρώνει την εμπειρία με εκλεκτές επιλογές, κρασιών και ποτών.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα, το Taste Garden γεμίζει μουσική μέσα από live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets, που μας βάζουν σε mood εξόδου με καλοκαιρινή διάθεση.

Επιπλέον, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, το Golden Hall φιλοξενεί το Σάββατο 9 Μαΐου μια ξεχωριστή δράση σε συνεργασία με το floral design atelier Secret Garden.

Στο ειδικά διαμορφωμένο Flower Station στον κήπο του Golden Hall, από τις 12:00 έως τις 17:00, οι μικροί μας φίλοι συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο, όπου φτιάχνουν το δικό τους, μοναδικό, προσωποποιημένο δώρο για τη μητέρα τους, αξιοποιώντας αρωματικά φυτά και τη φαντασία τους, μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία διακόσμησης και έκφρασης.

Παράλληλα, η ανανεωμένη παιδική χαρά, στον προαύλιο χώρο του Golden Hall, προσφέρει ακόμα περισσότερες στιγμές χαράς και δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς επισκέπτες, συμπληρώνοντας ιδανικά την οικογενειακή βόλτα.

Το Golden Hall συνεχίζει να προφέρει εμπειρίες που μετατρέπουν κάθε επίσκεψη σε Golden Moment.

Golden Hall – Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι