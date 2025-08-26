Σήμερα ξεκινά η Παγκόσμια Εβδομάδα Πριγκιπισσών και η Disney το γιορτάζει με ένα ολοκαίνουργιο βίντεο με μουσική από τον επτά φορές βραβευμένο με Grammy®, Jacob Collier και μια καμπάνια με τίτλο «Ώρα για πάρτι». Στόχος της καμπάνιας είναι να ενθαρρύνει τις οικογένειες να οργανώσουν τη δική τους γιορτή εμπνευσμένη από τις πριγκίπισσες της Disney. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Πριγκιπισσών τιμά την απίστευτη κληρονομιά των αγαπημένων πριγκιπισσών της Disney και τη μοναδική τους σύνδεση με γενιές παιδιών και θαυμαστών, όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο. Η τρέχουσα εβδομάδα θα αναδείξει τη μαγεία και τη διασκέδαση που φέρνουν οι πριγκίπισσες της Disney σε κάθε πτυχή της ζωής. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Πριγκιπισσών είναι μέρος της πολυετούς καμπάνιας «Δημιούργησε Τον Κόσμο Σου» και δέσμευσης της Disney να δώσει στα παιδιά σήμερα, την έμπνευση και τα εργαλεία να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ανακαλύψουν την μαγεία της πριγκίπισσας που κρύβεται μέσα τους.

«Για πάνω από έναν αιώνα, η Disney μαγεύει το κοινό όλων των γενιών με διαχρονικές ιστορίες που εξάπτουν τη φαντασία, και οι πριγκίπισσες της Disney παραμένουν ένα διαχρονικό μέρος της αφήγησής μας, εμπνέοντας παιδιά και θαυμαστές όλων των ηλικιών να ξεπεράσουν τα όνειρα και να κάνουν μεγάλα πράγματα. Δημιουργήσαμε αυτό το ειδικό μουσικό βίντεο για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Πριγκιπισσών, τους αμέτρητους θαυμαστές των πριγκιπισσών της Disney σε όλο τον κόσμο και την απεριόριστη δύναμη της φαντασίας τους», δήλωσε η Mallory Wang, Αντιπρόεδρος Brand Marketing της The Walt Disney Company.

Είστε Καλεσμένοι Μας σε ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο

Για να ξεκινήσει η Παγκόσμια Εβδομάδα Πριγκιπισσών, η Disney κυκλοφόρησε σήμερα ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο με τίτλο «Όλες οι Πριγκίπισσες Δημιουργούν Μαγεία». Με μουσική του επτά φορές βραβευμένου με Grammy®, Jacob Collier, το νέο μουσικό βίντεο δείχνει ότι με λίγη έμπνευση, πολλή καρδιά και μια πινελιά μαγείας, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του κόσμο. Όταν δύο μικρές αδελφές οργανώνουν μια έκπληξη για τα γενέθλια της μαμάς τους, αναζητούν έμπνευση από τις πριγκίπισσες της Disney και δημιουργούν έναν κόσμο με χειροποίητες διακοσμήσεις, βασιλικά κοστούμια και εκπλήξεις, με τη βοήθεια του μπαμπά τους, τον οποίο υποδύεται ο Santino Fontana, νικητής βραβείου Tony® και φωνή του Hans στην επιτυχημένη ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ψυχρά κι Ανάποδα» (2013). Καθώς η γιορτή εξελίσσεται, η πραγματικότητα αναμειγνύεται με τη φαντασία και η τραπεζαρία τους μετατρέπεται σε έναν μαγικό κόσμο φτιαγμένο από τη φαντασία τους.

Δημιουργήστε Τον Κόσμο Σας με τα ολοκαίνουργια προϊόντα Disney Πριγκίπισσες

Η αγάπη για τις Πριγκίπισσες της Disney ξεπερνά τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στο σπίτι, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα που ενισχύουν το παιχνίδι φαντασίας. Η ομάδα των προϊόντων της Disney γιορτάζει τη δεύτερη χρονιά της καμπάνιας «Δημιούργησε Τον Κόσμο Σου», φέρνοντας τη μαγεία στην καθημερινότητα των οικογενειών μέσω δημιουργικών συνεργασιών, αναδεικνύοντας τους παιχνιδιάρικους φίλους των Πριγκιπισσών, προσθέτοντας μια συγκινητική διάσταση στο παιχνίδι και την αφήγηση των πιο διαχρονικών ιστοριών.

Η LEGO®, με το παιχνίδι κατασκευής Disney Princess Moana‘s Adventure Canoe προσκαλεί τα παιδιά σε ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης με τους αγαπημένους χαρακτήρες από τον κόσμο της θαρραλέας Βαϊάνα. H βασική συλλογή με τις κούκλες Πριγκίπισσες της Disney από τη Mattel φέρνει την αγαπημένη μαγεία στα χέρια των παιδιών, με αυθεντικά σχέδια, λαμπερά φορέματα και χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την προσωπικότητα κάθε Πριγκίπισσας.

Οι Εκδόσεις Μίνωας προσκαλούν τα παιδιά να ζήσουν τη μαγεία των Πριγκιπισσών της Disney, μέσα από τα βιβλία δραστηριοτήτων «Χρωματίζω και Διακοσμώ με Στρας» και «Βάζω Χρώμα και Κολλάω». Με λαμπερά αυτοκόλλητα, δημιουργικές εικόνες και αγαπημένους χαρακτήρες, κάθε σελίδα ενισχύει τη φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση, προσφέροντας στιγμές χαράς και δημιουργίας.

Εκπληρώνοντας Ευχές των παιδιών από όλο τον κόσμο για να γίνουν Πριγκίπισσες

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Πριγκιπισσών φέτος, η Disney εκπλήρωσε τις ευχές περισσότερων από 100 παιδιών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και από την Ευρώπη, όπως:

Η Disney Cruise Line εκπλήρωσε 38 ευχές για παιδιά από την Ευρώπη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Make-A-Wish, καθώς το πλοίο Disney Fantasy βρισκόταν αγκυροβολημένο στη Ρώμη. Οι οικογένειες απόλαυσαν συναντήσεις με χαρακτήρες, ένα βασιλικό κάλεσμα για τσάι, παιχνίδι στο Oceaneer’s Club, ένα πάρτι χορού με τον Μίκυ Μάους και τους φίλους του μεταξύ άλλων.

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, 60 παιδιά θα απολαύσουν μια τριήμερη διαμονή με θέμα τις πριγκίπισσες, στην Disneyland Paris με προσωποποιημένη ψυχαγωγία και συναρπαστικές συναντήσεις με χαρακτήρες.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες παιδιά του Make-A-Wish επιλέγουν τις πριγκίπισσες της Disney ως την πιο βαθιά επιθυμία τους. Οι διαχρονικές ιστορίες και χαρακτήρες προσφέρουν στα παιδιά ελπίδα και αυτοπεποίθηση, ειδικά σε εκείνα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Ως ο μεγαλύτερος εκπληρωτής ευχών για το Make-A-Wish στον κόσμο, η Disney εκπληρώνει μια ευχή κάθε ώρα, κάθε μέρα.

Σχετικά με τις Πριγκίπισσες της Disney

Οι Πριγκίπισσες της Disney γιορτάζουν τις πιο μαγικές ιστορίες και τις πιο δυναμικές ηρωίδες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν οι θεατές. Οι Πριγκίπισσες συνεχίζουν να εμπνέουν τους θαυμαστές τους – μικρούς και μεγάλους, σε όλο τον κόσμο – να ανακαλύπτουν νέες περιπέτειες, να ζουν την κάθε στιγμή και να δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους. Κάθε χαρακτήρας των Πριγκιπισσών της Disney, από την αισιόδοξη και ευγενική Σταχτοπούτα ως την ατρόμητη πλοηγό Βαϊάνα, ενδυναμώνει τους θαυμαστές να ονειρεύονται, να ζωντανέψουν τη μαγεία των πιο αγαπημένων ιστοριών της Disney στη δική τους ζωή και να βρουν το θάρρος να επηρεάσουν τον κόσμο τους, έχοντας τον έλεγχο του δικού τους πεπρωμένου.