Υπάρχει μια στιγμή μέσα στον Νοέμβρη, που ο αέρας αλλάζει, οι πόλεις φωτίζονται, τα σπίτια γεμίζουν μυρωδιές και οι νύχτες αποκτούν μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις πως τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Και φέτος, στην Praktiker Hellas, αυτή η στιγμή παίρνει μια απρόσμενη, χαρούμενη, σχεδόν μελωδική μορφή — τη μορφή μιας… γιρλάντας.

Με το νέο της ραδιοφωνικό spot, η Praktiker μας καλεί να γιορτάσουμε την εποχή του φωτός με έναν τρόπο παιχνιδιάρικο και ζεστό. Η γιρλάντα γίνεται το νήμα που ντύνει τα καταστήματα, ενώνει τους ανθρώπους και τους εμπνέει να μοιραστούν στιγμές και χαμόγελα, να τραγουδήσουν όλοι μαζί με μια φωνή. Λυγίζει, αγκαλιάζει, φωτίζει και μεταμορφώνει κάθε χώρο σε μια μικρή χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Η Praktiker ανοίγει τις πόρτες της και σε υποδέχεται στα 17 φυσικά καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα, τηλεφωνικά αλλά και online στο praktiker.gr. Σε προσκαλεί σε έναν κόσμο γεμάτο γιορτινή έμπνευση, όπου κάθε διαδρομή, κάθε ράφι και κάθε online click κρύβει μια νέα ιδέα για να δώσεις στο σπίτι σου τη ζεστασιά των Χριστουγέννων: έξυπνες λύσεις για τον στολισμό με δέντρα, λαμπάκια και διακοσμητικά, ξεχωριστές πινελιές για κάθε γωνιά, αλλά και μικρές ή μεγάλες προτάσεις δώρων που μπορούν να κάνουν τις γιορτές πιο λαμπερές για εσένα και τους δικούς σου ανθρώπους.

Παράλληλα, παρουσιάζει τρεις μοναδικές χρωματικές αισθητικές για το χριστουγεννιάτικο δέντρο: Red Velvet, Bronze Elegance, White Champagne αλλά και δύο ξεχωριστές ιδέες “Art de la Table” για τον στολισμό του γιορτινού τραπεζιού.

Kαι επειδή τα Χριστούγεννα είναι λαμπερά αλλά μπορεί να είναι και προσιτά, οι αγορές μπορούν να γίνουν με τον δικό σου ρυθμό: Με έως 60 άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα αλλά και χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω του προγράμματος «Δ-ΟΣΗ ΘΕΛΕΙΣ»!

Ανακάλυψε όλη τη χριστουγεννιάτικη συλλογή στο https://www.praktiker.gr/xmas/ και μην ξεχνάς ότι μπορείς να επωφεληθείς την περίοδο της Black Friday για να πάρεις στους αγαπημένους σου τα ωραιότερα δώρα στις καλύτερες τιμές!