Ό,τι έχεις “βάλει στο μάτι”, τώρα το κάνεις δικό σου από τα Praktiker

Κάθε Black Friday έχει τις δικές της εκπλήξεις, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με αυτή της Praktiker Hellas! Γιατί εδώ, η μεγαλύτερη γιορτή των προσφορών γίνεται εμπειρία. Από το σπίτι μέχρι τον κήπο, από τα gadgets μέχρι τα έπιπλα που ονειρευόσουν, σε περιμένουν χιλιάδες ευκαιρίες για να ανανεώσεις τον χώρο σου, τη διάθεσή σου και την καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμη να αποκτήσεις ό,τι “είχες βάλει στο μάτι” όλο τον χρόνο;

Με έμφαση στην ποικιλία, την ποιότητα και τη φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η Praktiker σε καλεί να ζήσεις τη Black Friday στο έπακρο, με έξυπνες λύσεις, χιλιάδες προσφορές και ευκαιρίες που κάνουν κάθε αγορά να αξίζει περισσότερο.

Η Praktiker σε υποδέχεται στα 17 φυσικά της καταστήματά σε όλη την Ελλάδα αλλά και online στο praktiker.gr, για να ζήσεις όλη την εμπειρία της Black Friday! Ανακάλυψε προσφορές για κάθε ανάγκη και επιθυμία σου: από νέα έπιπλα και ανανέωση του κήπου σου μέχρι εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, διακοσμητικά & φωτιστικά, όλα σε μοναδικές τιμές!

Συγχρόνως, η πλούσια γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων από κορυφαίες μάρκες σού δίνει τη δυνατότητα να βρεις ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι χωρίς περιττή αναμονή ενώ αν θέλεις να κάνεις τις αγορές σου ακόμα πιο γρήγορα, με το Click & Collect μπορείς να παραγγείλεις online ή τηλεφωνικά και να παραλάβεις το προϊόν σου από το κατάστημα που σε εξυπηρετεί!

Και επειδή ξέρουμε ότι η Black Friday, είναι η ευκαιρία να αποκτήσεις όλα όσα είχες βάλει στο μάτι όλο τον χρόνο, οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο προσιτές με δόσεις όπως τις θέλεις! Με έως 60 άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα αλλά και χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω του προγράμματος «Δ-ΟΣΗ ΘΕΛΕΙΣ»!

Γιατί η Black Friday στην Praktiker Hellas είναι κάτι παραπάνω από μια μεγάλη ευκαιρία για αγορές — είναι η στιγμή να κάνεις πράξη τις επιθυμίες σου και να ανανεώσεις τον χώρο σου όπως ακριβώς τον ονειρεύεσαι.

Δες όλες τις προσφορές της Praktiker στο https://www.praktiker.gr/black-friday