Μια νέα συλλογή ενδυμάτων, σχεδιασμένη από την Trendyol, θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Η συλλογή «Olympic Collection» έχει αναπτυχθεί κατόπιν αδειοδότησης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και δημιουργήθηκε ως μια διαχρονική πρόταση για το διεθνές κοινό.

Η limited edition Ολυμπιακή Συλλογή που σχεδιάζεται και παράγεται από την Trendyol, συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό με εμβληματικά στοιχεία, εμπνευσμένα από το Ολυμπιακό πνεύμα. Περιλαμβάνει είδη ένδυσης, όπως φούτερ με φερμουάρ και κουκούλα, ανδρικές και γυναικείες φόρμες, κολάν, αθλητικά μπουστάκια και αδιάβροχα μπουφάν.

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και τη λειτουργικότητα ώστε να είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση, αντανακλώντας ταυτόχρονα την εμπειρία της Trendyol στην ανάπτυξη ειδικών συλλογών για διεθνείς αγορές. Η Ολυμπιακή Συλλογή θα διατίθεται, μέσω της πλατφόρμας Trendyol, καθώς και στα Επίσημα Ολυμπιακά Καταστήματα στο Μιλάνο και στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης το 2026.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Trendyol, Çağlayan Çetin, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς στον παγκόσμιο αθλητισμό, υλοποιείται εδώ και δύο χρόνια, ενισχύοντας την αποστολή της Trendyol να συνδεθεί με διεθνείς αγορές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Olympic Collection, σχεδιασμένη και παραγόμενη από την Trendyol, θα φτάσει στους χρήστες μας μέσα από τις διεθνείς πλατφόρμες μας, παράλληλα με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026».