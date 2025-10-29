Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για τους λάτρεις της pasta και – για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά – γιορτάστηκε με ξεχωριστό τρόπο από τα Mailo’s – The Pasta Project σε Ελλάδα και Κύπρο. Χιλιάδες pasta lovers επισκέφθηκαν τα καταστήματα του δικτύου για να μοιραστούν τη χαρά της ημέρας και να απολαύσουν τα αγαπημένα τους ζυμαρικά.

Στις 25 Οκτωβρίου, τα Mailo’s πρόσφεραν όλες τις μακαρονάδες τους 5€ σε όλους τους fans του, ως μία συμβολική κίνηση ευχαριστίας προς το κοινό που στηρίζει με συνέπεια το brand όλα αυτά τα χρόνια. Μία ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στα ζυμαρικά, στις αυθεντικές γεύσεις και στις πιο λαχταριστές σάλτσες.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Τα καταστήματα γέμισαν με χαμόγελα και pasta moments, ενώ τα social media πλημμύρισαν από φωτογραφίες, stories και δημιουργικά posts. Παρά τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών, οι ομάδες των Mailo’s φρόντισαν να προσφέρουν σε όλους μία ολοκληρωμένη εμπειρία με ποιότητα και χαμόγελο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών έχει πλέον ταυτιστεί με τα Mailo’s – The Pasta Project και έχει μετατραπεί σε ετήσιο θεσμό. Μία γιορτή που φέρνει κοντά τους pasta lovers στα πιο αγαπημένα σημεία της πόλης, προσφέροντας γεύση, απόλαυση και μοναδικές στιγμές.

📍 Ραντεβού ξανά του χρόνου – μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στα social media των Mailo’s, απολαύστε τις αγαπημένες σας μακαρονάδες και γίνετε μέρος του πιο γευστικού pasta community!

Σχετικά με τα Mailo ’ s – The Pasta Project :

Τα Mailo’s – The Pasta Project αποτελούν ένα καινοτόμο concept που συνδυάζει τη φιλοσοφία του street food με την υψηλή γαστρονομία. Με δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέρουν καθημερινά φρέσκα ζυμαρικά που συνοδεύονται από signature σάλτσες, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για αυθεντικό, ποιοτικό και γρήγορο φαγητό.

