Το φετινό καλοκαίρι ξεκινά με το πιο ζωντανό, δροσιστικό και… πορτοκαλί κύμα: τη νέα καμπάνια του Aperol, “L’unico. Per tutti” που αναδεικνύει τη μοναδικότητα του πιο iconic aperitivo, του Aperol Spritz. Τα συστατικά μας για μια αξέχαστη στιγμή: αγαπημένοι φίλοι, ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και… ένα Aperol Spritz στο τραπέζι.

Στη νέα τηλεοπτική καμπάνια, η εμβληματική ιταλική πλατεία Piazza del Popolo, μεταμορφώνεται σε ένα αυθεντικό σκηνικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης, γεμάτο χαμόγελα και αυθόρμητες συναντήσεις. Αρκεί ο πρώτος της παρέας να παραγγείλει ένα Aperol Spritz για να παρασυρθούμε όλοι από το μοναδικό πορτοκαλί κύμα του νούμερο 1 cocktail στην Ιταλία*.

Ο ακαταμάχητος χαρακτήρας του Aperol Spritz μάς συνοδεύει όταν ερχόμαστε πιο κοντά με τους φίλους μας και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή με την αγαπημένη μας παρέα. Απόλυτο σύμβολο της ανεμελιάς και της χαράς, το Aperol Spritz είναι η ψυχή της ιταλικής κουλτούρας του aperitivo. Με τη γλυκόπικρη, δροσιστική του γεύση και την παγκόσμια αναγνωρίσιμη πορτοκαλί του απόχρωση, μας χαρίζει ξεχωριστές στιγμές και εμπειρίες με τους φίλους μας.

«Η καμπάνια γιορτάζει τη μοναδικότητα και τον συμβολισμό του Aperol, όχι μόνο στην Ιταλική αλλά και στην παγκόσμια κουλτούρα. Το Aperol ανέδειξε ένα αγαπημένο ιταλικό έθιμο και το κατέστησε παγκόσμια παράδοση. Σήμερα, όταν κάποιος σκέφτεται Spritz, σκέφτεται το Aperol. Με το “L’unico. Per tutti”, γιορτάζουμε το ζωηρό πορτοκαλί κύμα που συνοδεύει τους φίλους και τις παρέες παντού. Η καμπάνια υπογραμμίζει ό,τι κάνει το Aperol ξεχωριστό: το χρώμα μας, τον τέλειο τρόπο σερβιρίσματος, την κοινωνικότητα και το ιταλικό μας ταπεραμέντο», τονίζει η Andrea Neri – Managing Director House of Aperitifs, Campari Group.

Η νέα καμπάνια του Aperol είναι μια πρόσκληση να ζήσουμε το καλοκαίρι όπως το ονειρευόμαστε: με αυθεντικές στιγμές, αληθινές συνδέσεις και ένα Aperol Spritz στο χέρι.

Από την καρδιά της ιταλικής πλατείας μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, το iconic aperitivo συνεχίζει να ενώνει παρέες με τη δροσιστική γεύση, τη ζωντανή του ενέργεια και το πορτοκαλί του «κύμα» – αποτυπώνοντας το πνεύμα του aperitivo όπως μόνο το Aperol μπορεί. Γιατί είναι ένα, και είναι για όλους.

*BVA Doxa, 2024 online study, sample of 1,800 cocktail drinkers 18-55 y.o. at least once

