Η άνοιξη βρίσκεται στην πιο ώριμη και γοητευτική φάση της και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να αφήσουμε πίσω την ταχύτητα της πόλης. Είναι η στιγμή που η φύση μας προσκαλεί να την ανακαλύψουμε ξανά και οι επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας συνδυάζουν το γαλάζιο της θάλασσας με το έντονο πράσινο των βουνών.

Η Αρχοντική Γοητεία του Ναυπλίου

Το Ναύπλιο παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους προορισμούς για μια σύντομη απόδραση. Τα πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης γεμίζουν με το άρωμα από τις ανθισμένες βουκαμβίλιες και η βόλτα στον γύρο της Αρβανιτιάς προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας με θέα τον Αργολικό κόλπο. Είναι ένας τόπος που καταφέρνει να διατηρεί την κομψότητά του χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα και η γειτνίασή του με την Αθήνα το καθιστά μια ξεκούραστη επιλογή για όσους δεν θέλουν να περάσουν πολλές ώρες στον δρόμο.

Η Άγρια Ομορφιά της Μάνης

Αν αναζητάτε κάτι πιο ατμοσφαιρικό και επιβλητικό η Καρδαμύλη και η ευρύτερη περιοχή της Μάνης προσφέρουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Οι πέτρινοι πύργοι υψώνονται ανάμεσα σε ελαιώνες και η αντίθεση της τραχιάς πέτρας με την ηρεμία της θάλασσας δημιουργεί μια ιδιαίτερη ενέργεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή να περπατήσετε στα μονοπάτια του Ταϋγέτου πριν η ζέστη του καλοκαιριού γίνει αισθητή και να απολαύσετε το γεύμα σας σε κάποιο παραθαλάσσιο ταβερνάκι με τοπικές γεύσεις.

Η Ανθισμένη Πλευρά του Πηλίου

Το Πήλιο την Πρωτομαγιά είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης. Τα χωριά του όπως η Τσαγκαράδα και οι Μηλιές είναι πνιγμένα στα λουλούδια και τα τρεχούμενα νερά προσθέτουν μια μουσική υπόκρουση σε κάθε σας βήμα. Μπορείτε να συνδυάσετε την ορεινή πεζοπορία με μια γρήγορη επίσκεψη στις παραλίες του Αιγαίου που αυτή την εποχή διατηρούν μια σπάνια ηρεμία μακριά από τα πλήθη του Αυγούστου.

Η Κοσμοπολίτικη Αύρα των Σπετσών

Για όσους προτιμούν το νησιωτικό αέρα οι Σπέτσες προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση ανανέωσης. Η απαγόρευση των αυτοκινήτων στην πόλη βοηθά στο να αποσυνδεθείτε πραγματικά από την καθημερινότητα. Οι μετακινήσεις με άμαξες ή ποδήλατα δίνουν έναν νοσταλγικό τόνο στο τριήμερο και η Ντάπια είναι το σημείο συνάντησης για έναν πρωινό καφέ με θέα τα ιστορικά αρχοντικά που στέκουν περήφανα μπροστά στο λιμάνι.

Η Φύση στις Λίμνες της Κορινθίας

Η Λίμνη Δόξα και η Λίμνη Στυμφαλία αποτελούν κρυμμένα διαμάντια που προσφέρονται για πικνίκ και χαλάρωση. Το τοπίο γύρω από τη λίμνη Δόξα θυμίζει έντονα τις Άλπεις με τα έλατα να φτάνουν μέχρι την όχθη του νερού. Είναι μια εξαιρετική πρόταση για όσους θέλουν να αποφύγουν τους πολύ εμπορικούς προορισμούς και να απολαύσουν την ησυχία του βουνού σε ένα περιβάλλον που μοιάζει σχεδόν ανέγγιχτο από τον χρόνο.

Η Μεσαιωνική Μαγεία της Μονεμβασιάς

Η Μονεμβασιά είναι ένας προορισμός που δεν χρειάζεται συστάσεις αλλά την άνοιξη αποκτά μια επιπλέον λάμψη. Η εμπειρία του να μένεις μέσα στο κάστρο είναι μοναδική καθώς ο χρόνος φαίνεται να σταματά πίσω από τις μεγάλες πύλες. Η περιήγηση στην Άνω Πόλη προσφέρει μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και η ατμόσφαιρα είναι τόσο ρομαντική όσο και επιβλητική.

Όποιον προορισμό και αν επιλέξετε η ουσία βρίσκεται στην αλλαγή παραστάσεων και στην επαφή με το ανοιξιάτικο τοπίο. Η Πρωτομαγιά είναι η καλύτερη αφορμή για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να καλωσορίσουμε την πιο φωτεινή περίοδο του χρόνου με καλή παρέα και διάθεση για εξερεύνηση.