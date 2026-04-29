Αν δεν πέρασες από το κατάστημα της Coffee Island στη Σταδίου 7 την Τρίτη, μάλλον έχασες το πιο “χρωματιστό” και ενεργητικό stop της εβδομάδας. Με ανοιξιάτικη διάθεση, η Coffee Island παρουσίασε τη νέα κατηγορία Alpha Gen Vibes, σε ένα event που απέδειξε ότι η καινοτομία έχει χρώμα, γεύση και έντονο χαρακτήρα.

Η ομάδα Product Development της Coffee Island, ακούγοντας τα παγκόσμια trends και αγκαλιάζοντας τη Gen Z & Gen Alpha, δημιούργησε επιλογές πέρα από τον καφέ που συνδυάζουν ενέργεια, ισορροπία και το απόλυτο instagrammable look. Η νέα γενιά κρύων ροφημάτων είναι εδώ για να αλλάξει την καθημερινότητά μας, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν αφορά μόνο το τι πίνεις, αλλά και το πώς το ζεις.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι τρεις νέες προτάσεις:

Matcha Iced Latte Strawberry: Από το έντονο πράσινο του εκλεκτού Matcha μέχρι τη φρουτώδη φρεσκάδα της φράουλας, ένα ρόφημα που ισορροπεί ιδανικά πάνω σε μια βελούδινη βάση βρώμης.

Hojicha Iced Latte Mango: Μια ανατρεπτική γευστική εμπειρία που συνδυάζει το καβουρδισμένο hojicha με τη γλυκύτητα του mango.

Ube Iced Latte Yuzu: Το “αστέρι” των social media! Το μαγικό μωβ του Ube, της εξωτικής μωβ γλυκοπατάτας, συναντά τη σπιρτάδα του yuzu σε ένα αποτέλεσμα δροσερό και ευχάριστα διαφορετικό.

Με τη νέα αυτή κατηγορία, η Coffee Island επιβεβαιώνει ότι παραμένει μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που τολμά να πειραματίζεται με plant-based βάσεις και γεύσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Τα Alpha Gen Vibes ροφήματα είναι ήδη διαθέσιμα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων, έτοιμα να προσφέρουν το πιο δροσερό update της σεζόν.