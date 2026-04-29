Ο Φειδίας Παναγιώτου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Στυλιάνα Αβερκίου. Το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής και γνωστός δημιουργός περιεχομένου δεν θα μπορούσε να αφήσει τον γάμο του να περάσει… αθόρυβα. Αντί για ένα κλειστό και απολύτως ιδιωτικό event, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία σε 50 άτομα να βρεθούν καλεσμένοι στη σημαντική αυτή ημέρα.

Η αίτηση για το προσκλητήριο

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Φειδίας Παναγιώτου κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στον γάμο του να συμπληρώσουν σχετική αίτηση. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν να βρεθούν εκεί.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι θα επιλέξει τους 50 «τυχερούς» που θα λάβουν πρόσκληση για τον γάμο.

«Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία. Μπείτε στον σύνδεσμο στο προφίλ μου και γράψτε γιατί θέλετε να παρευρεθείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Πρόβες για το ζεϊμπέκικο

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται πως προετοιμάζεται σοβαρά και για τη δεξίωση. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, κάνει μαθήματα ζεϊμπέκικου, ώστε να χορέψει στον γάμο του.

Και κάπως έτσι, ο γάμος του Φειδία Παναγιώτου και της Στυλιάνας Αβερκίου αποκτά ήδη viral χαρακτήρα, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί.

