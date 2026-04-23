Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας The Devil Wears Prada 2 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με ένα red carpet που θύμιζε πασαρέλα. Ανάμεσα στις ξεχωριστές παρουσίες της βραδιάς, ήταν και η εκθαμβωτική κριτής του Britain’s Got Talent, Amanda Holden, που παρευρέθηκε συνοδευόμενη από την κόρη της, δίπλα στις Anne Hathaway και Meryl Streep.

Η Amanda Holden επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα σε γραμμή mermaid, με δομημένο κορσέ από ταφτά και λεπτομέρειες δαντέλας σε όλο το μήκος του φορέματος, που αγκάλιαζαν τη σιλουέτα της. Η φούστα, περίτεχνα διαμορφωμένη με ντραπέ και όγκους από ταφτά, ανέδειξε τη θηλυκότητα και τον δυναμισμό της Amanda Holden. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με minimal κοσμήματα.

Η επιλογή της Amanda Holden να φορέσει δημιουργία του οίκου Celia Kritharioti, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στον οίκο, αλλά και την αστείρευτη δεξιοτεχνία με την οποία φτιάχνονται οι μοναδικές δημιουργίες του, που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν σε όλα τα event διεθνώς.