Τα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου συνδυάζουν τα οφέλη της βρώμης με την υπέροχη γεύση των φρούτων, των ξηρών καρπών και της μαύρης σοκολάτας.

Τα νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries έρχονται να κερδίσουν την προτίμησή μας με μία σειρά από οφέλη: αποτελούν πηγή φυτικών ινών και περιέχουν καστανή ζάχαρη και φυσικές αρωματικές ύλες!

Ένα θρεπτικό και νόστιμο μπισκότο που θα γνωρίσουμε και θα αγαπήσουμε φέτος το καλοκαίρι!

Η νέα γεύση με Cranberries εμπλουτίζει την ήδη απολαυστική υπάρχουσα σειρά των μπισκότων βρώμης: με Μαύρη Σοκολάτα, με Μήλο και Ξηρούς Καρπούς, με γεύση Πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη, με Κακάο και Μαύρη Σοκολάτα χωρίς ζάχαρη.

Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου…

Δώσε στον εαυτό σου αυτό που του αξίζει!