Η Pizza Fan συμμετείχε ως μοναδικός χορηγός στην Avant Premiere της νέας ελληνικής ταινίας «Φίλοι για Πάντα», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Η ταινία αποτελεί μια σημαντική κινηματογραφική παραγωγή με τη συμμετοχή διεθνών και Ελλήνων δημιουργών. Executive Producer είναι ο Gareth Ellis-Unwin, βραβευμένος με Όσκαρ για την παραγωγή της ταινίας «The King’s Speech», γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη διεθνή βαρύτητα στο project.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας έγινε ειδική αναφορά στην Pizza Fan από τον Gareth Ellis-Unwin, αναδεικνύοντας τη συμβολή της εταιρείας στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ενισχύοντας την παρουσία του brand σε μια σημαντική κινηματογραφική στιγμή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ICONIC Productions και Village Cinemas και συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της παραγωγής και των media. Παρόντες βέβαια οι πρωταγωνιστές της ταινίας : Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Θανάσης Αλευράς, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Ματίνα Νικολάου, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μουσούλης και όλοι οι βασικοί συντελεστές.

Με τη διαχρονική στήριξη πολιτιστικών και δημιουργικών δράσεων, η Pizza Fan συνεχίζει να βρίσκεται κοντά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ελληνική δημιουργία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σύγχρονου κινηματογράφου.