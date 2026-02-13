Οι ειδικοί της Check Point καταγράφουν εντυπωσιακή άνθηση σε scam ιστοσελίδες, ψεύτικα e‑shops και πλατφόρμες γνωριμιών που εκμεταλλεύονται την εποχικότητα — και κυρίως τα συναισθήματα που επικρατούν στην αγορά όσο εντείνονται οι ετοιμασίες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2025, ο μέσος όρος νέων σχετικών domains ήταν 474 τον μήνα. Το νούμερο αυτό εκτοξεύτηκε στα 696 τον Ιανουάριο 2026 (+44%), ενώ μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του Φεβρουαρίου εμφανίστηκαν ακόμη 152 (+36%).
Ανησυχητικό είναι ότι το 97,5% των νέων domains παραμένουν «αταξινόμητα», κάτι που σημαίνει ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν για κακόβουλη χρήση.
Οι ερευνητές εντόπισαν domain όπως το funkovalentine[.]club, ένα πλήρως σχεδιασμένο e‑shop που θύμιζε γνωστό brand και παρουσίαζε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Παρά το προσεγμένο interface, ο σκοπός του ήταν ένας: η κλοπή πιστωτικών καρτών και στοιχείων σύνδεσης.
Οι απάτες επεκτείνονται και στον χώρο των γνωριμιών. Τον Ιανουάριο εμφανίστηκαν 710 look‑alike dating sites, ανάμεσά τους και το tinnder[.]cfd, που αντιγράφει το interface του Tinder με στόχο την υποκλοπή credentials.
Γιατί η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Είναι Ιδανικός Στόχος για Απατεώνες
Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το συναισθηματικό φορτίο της ημέρας — βιασύνη, ενθουσιασμό, μοναξιά και προσμονή. Αυτό οδηγεί σε γρήγορα κλικ, παρορμητικές αγορές και λιγότερο προσεκτικό έλεγχο.
Την ίδια στιγμή:
- Οι online αγορές δώρων αυξάνονται σημαντικά.
- Η δραστηριότητα σε πλατφόρμες γνωριμιών κορυφώνεται.
- Νεοδημιούργητα domains ενεργοποιούνται γρήγορα για σύντομες, στοχευμένες επιθέσεις.
- Η αντιγραφή γνωστών brands (Funko, Tinder κ.ά.) προσδίδει αξιοπιστία στα ψεύτικα sites.
Ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για εποχικές ψηφιακές απάτες.
Η Check Point προτείνει στους χρήστες βασικά μέτρα για την προστασία τους:
- Χρήση μόνο αξιόπιστων e‑shops
- Έλεγχος URL για μικρές παραλλαγές
- Αποφυγή πληρωμών μέσω crypto/gift cards
- Κατέβασμα εφαρμογών μόνο από επίσημα stores
- Ενεργοποίηση MFA
Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πρέπει να αφορά την ουσιαστική σύνδεση — όχι ευκαιρία για ψηφιακές παγίδες. Με την αύξηση ψεύτικων e‑shops, παραπλανητικών ιστοσελίδων γνωριμιών και την έκρηξη νέων domains που παραμονεύουν, η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη. Απολαύστε τη μέρα, κάντε ασφαλείς αγορές και… swipe με προσοχή.
