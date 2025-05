Αυτό το καλοκαίρι το πιο open, κεφάτο, καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά θα το βρείτε στο River West, με καθημερινές πολυδιάστατες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο τέταρτο φεστιβαλικό Open Καλοκαίρι!

Το «Open Καλοκαίρι 2025» ξεκινά τη Δευτέρα 2 Ιουνίου με τους Μικρούς Αρχαιολόγους. Πρόκειται για ένα φανταστικό ταξίδι στον κλασσικό ελληνικό πολιτισμό, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν αρχαία παιχνίδια σε σκάμμα προσομοίωσης και φτιάχνουν το δικό τους χειροποίητο αγγείο. 2 έως και 4 Ιουλίου, 18.00 – 21.00.

Από την Πέμπτη 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη έως και τις 3 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού για θέαμα καθώς το αγαπημένο θερινό σινεμά επιστρέφει, σε συνδυασμό με διασκεδαστικές παιδικές παραστάσεις. Αναλυτικά:

· 05/06 | 21:00 – Θερινό Σινεμά: Looney Tunes: Ο Πόρκι & ο Ντάφι σώζουν τη Γη

· 12/06 | 20:00 – Θεατρική Παράσταση: Σκιουρομπελάδες

· 19/06 | 21:00 – Θερινό Σινεμά: Η μικρή πυροσβέστης

· 26/06 | 20:00 – Θεατρική Παράσταση: Ο γύρος του κόσμου

· 03/07 | 21:00 – Θερινό Σινεμά: Μάβκα: Το ξωτικό του δάσους

Από την Παρασκευή 6 Ιουνίου, και κάθε Παρασκευή και Δευτέρα έως και τις 30 Ιουνίου, τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει μία σειρά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά με δημιουργικά παιχνίδια σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα: Ζογκλεοπαιχνιδίσματα, Μαγοπαιχνίδια και πολλά ακόμα αγαπημένα. 6 έως και 30 Ιουνίου, Παρασκευή & Δευτέρα, 18.30 – 20.30.

Τέλος, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, σειρά έχει ο αθλητισμός για όλους τους μικρούς φίλους του εμπορικού, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το ποδόσφαιρο και τη γιόγκα με τον πιο κεφάτο και συμπεριληπτικό τρόπο. Συγκεκριμένα από την Τρίτη 10 Ιουνίου και κάθε Τρίτη έως και την 1η Ιουλίου οι Little Yogis powered by Starbucks καταλαμβάνουν με τις ασάνες τους το αμφιθέατρο του εμπορικού και από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη έως και τις 2 Ιουλίου, τα πιο κεφάτα γκολ μπαίνουν στα Football Games powered by Decathlon στο γήπεδο mini ποδοσφαίρου του River West.

Το Open Καλοκαίρι 2025 επιστρέφει πιο κεφάτο από ποτέ τον Ιούνιο στο River West, και χαρίζει δροσερές στιγμές διασκέδασης σε μία αστική όαση. Πολιτισμός, άθληση, δημιουργία, παιχνίδι και θέαμα, θα τα βρείτε όλα, στο River West!