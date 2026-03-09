Το κοινωνικό πρόγραμμα της Henkel Consumer Brands και του Dixan, «Παίζουμε Καθαρά», ξεκίνησε δυναμικά τον τρίτο κύκλο εκπαιδεύσεων και δράσεων ενάντια στον παιδικό εκφοβισμό. Αξιοποιώντας την εκπαιδευτική δύναμη του αθλητισμού, το πρόγραμμα στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί, σε γονείς και σε προπονητές, στηρίζοντας ένα «καθαρό» μέλλον με σεβασμό και συμπερίληψη εντός και εκτός των γηπέδων. Γιατί στο παιχνίδι, όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν!

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, το Dixan ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή του για ενίσχυση της ισότητας στον αθλητισμό, ανακοινώνει τη νέα του συνεργασία με τον Α.Ο. Αγίας Παρασκευής. Ως επίσημος χορηγός στηρίζει τόσο τη γυναικεία ομάδα που αγωνίζεται στην Α’ Εθνική, όσο και την ομάδα κοριτσιών Κ13, δίνοντας δύναμη σε κάθε νεαρή αθλήτρια να κυνηγήσει τα όνειρά της. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Dixan συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου κάθε αθλήτρια και κάθε αθλητής έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και να διακριθεί.

«Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το Dixan κάνει ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης του «καθαρού» αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Στον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Παίζουμε Καθαρά», στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης, με νέες συνεργασίες που ενδυναμώνουν τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, και καλλιεργούν αξίες όπως ο σεβασμός, το ευ αγωνίζεσθαι και η ομαδικότητα. Δεν φροντίζουμε μόνο για πιο καθαρά ρούχα, αλλά και ένα πιο καθαρό περιβάλλον και μια πιο καθαρή κοινωνία για τις επόμενες γενιές», δήλωσε o Θάνος Καλουδιώτης, Ηead of Sustainability & Laundry Category για την Henkel Consumer Brands, Ελλάδας & Κύπρου.

Μέσα από το πρόγραμμα «Παίζουμε Καθαρά», μικροί αθλητές μαθαίνουν στην πράξη την αξία του δίκαιου παιχνιδιού, της ευγενούς άμιλλας και της ίσης συμμετοχής όλων. Παράλληλα, εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συμπεριφορές εκφοβισμού, τόσο για τα ίδια όσο και προς τους συναθλητές και συμμαθητές τους. Από το 2024, το Dixan έχει εκπαιδεύσει 2.900 παιδιά, 300 προπονητές και περισσότερους από 5.900 γονείς σε 23 δράσεις του σε παιδικές Ακαδημίες και Camps ποδοσφαίρου της Αττικής.