Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα! Η εβδομάδα ξεκινά με ένταση αλλά και αποφασιστικότητα. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες, να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και να κάνεις ένα restart σε ό,τι νιώθεις ότι έχει μείνει στάσιμο. Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα φέρνει εσωτερική αναζήτηση αλλά και ρομαντισμό.

Κριός

Η Δευτέρα φέρνει δυναμική διάθεση και αποφάσεις που περίμεναν καιρό. Μπορεί να έχεις μια ένταση στη δουλειά, όμως στο τέλος της ημέρας θα νιώσεις ικανοποίηση γιατί προχωράς μπροστά. Στις σχέσεις, καλό είναι να αποφύγεις τον αυθορμητισμό που μπορεί να φέρει μικρές παρεξηγήσεις. Η βραδιά κλείνει με μια αίσθηση αυτοπεποίθησης.

Ταύρος

Σήμερα χρειάζεται να ακούσεις περισσότερο την καρδιά σου και λιγότερο τη λογική. Αν προκύψουν οικονομικά ζητήματα, χειρίσου τα ψύχραιμα και μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει με μια χρήσιμη συμβουλή. Το βράδυ θα νιώσεις πιο ήρεμη και γαλήνια.

Δίδυμοι

Η ημέρα σε βρίσκει γεμάτη ενέργεια και επικοινωνιακή διάθεση. Μπορεί να έχεις νέες επαφές ή ευκαιρίες που ανοίγουν δρόμους για κάτι πιο δημιουργικό. Απόφυγε όμως τη διάσπαση, γιατί μπορεί να χαθείς στις λεπτομέρειες. Κάποια ρομαντική κουβέντα θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Καρκίνος

Η μέρα απαιτεί προσοχή στα επαγγελματικά, καθώς μπορεί να υπάρξουν απρόοπτα. Μην αφήσεις το άγχος να σε καταβάλει – οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται, έστω κι αν δεν το βλέπεις άμεσα. Η οικογένεια θα λειτουργήσει σαν «καταφύγιο» σήμερα. Το βράδυ, απόλαυσε μια στιγμή χαλάρωσης μόνο για σένα.

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να κάνεις μεγάλα σχέδια και να ονειρευτείς ξανά. Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα ή μια πρόταση που θα σε ενθουσιάσει. Πρόσεξε μόνο μην υποτιμήσεις κάποιες λεπτομέρειες. Στον έρωτα, η μέρα υπόσχεται ένταση και πάθος.

Παρθένος

Η Δευτέρα φέρνει πρακτικά ζητήματα στο προσκήνιο. Ίσως χρειαστεί να κάνεις μια αναδιοργάνωση στα οικονομικά ή στην καθημερινότητά σου. Μην είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου — αξίζεις ένα διάλειμμα. Ένα ζεστό μήνυμα από κάποιον θα σε συγκινήσει.

Ζυγός

Σήμερα λάμπεις και προσελκύεις θετικά βλέμματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφράσεις τις ιδέες σου και να κερδίσεις εντυπώσεις. Μια συνεργασία μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα απ’ όσο περιμένεις. Στον έρωτα, κάτι όμορφο γεννιέται ή αναζωπυρώνεται.

Σκορπιός

Η ενέργεια της ημέρας σε κάνει πιο εσωστρεφή αλλά και πιο διορατική. Κάποιο μυστικό μπορεί να αποκαλυφθεί, φέρνοντας αλήθειες στο φως. Είναι ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου παλιά βάρη. Το βράδυ αφιέρωσέ το σε κάτι που σε ηρεμεί ψυχικά.

Τοξότης

Η ημέρα ξεκινά γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες. Μπορεί να λάβεις υποστήριξη από φίλους ή να εμπνευστείς από μια νέα ιδέα. Απόφυγε όμως υπερβολές στις αντιδράσεις σου. Στην αγάπη, η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.

Αιγόκερως

Η δουλειά και οι υποχρεώσεις μπορεί να σε πιέσουν, όμως η αποφασιστικότητά σου θα σε δικαιώσει. Κράτησε ρεαλιστικές προσδοκίες και δείξε εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Ένα επαγγελματικό άνοιγμα φέρνει ελπίδες για εξέλιξη. Μην ξεχνάς να φροντίζεις τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Η σημερινή μέρα ανοίγει νέους ορίζοντες — κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Ίσως προκύψει μια πρόταση για ταξίδι ή εκπαίδευση. Μην διστάσεις να το σκεφτείς σοβαρά, γιατί μπορεί να αλλάξει την πορεία σου. Στα αισθηματικά, υπάρχει ανανέωση και θετική ενέργεια.

Ιχθύες

Σήμερα βγαίνουν στην επιφάνεια βαθιά συναισθήματα και ανάγκες. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που σε αφορά προσωπικά. Μην αφήσεις τον φόβο να σε καθοδηγήσει – έχεις περισσότερη δύναμη απ’ όση πιστεύεις. Ένα τρυφερό βλέμμα ή λόγια αγάπης θα σε αγγίξουν.

Η Δευτέρα αυτή είναι η αρχή μιας εβδομάδας γεμάτης ευκαιρίες για επανεκκίνηση. Άκου τη διαίσθησή σου — ξέρει πάντα ποιο είναι το σωστό βήμα.