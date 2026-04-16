Στο Hard Rock Cafe Athens, η μουσική και το φαγητό συναντώνται και γίνονται “Fresh Beats”, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου οι πιο φρέσκιες ανοιξιάτικες γεύσεις συναντούν τον παλμό των DJs. Πρόκειται για έναν μοναδικό συνδυασμό ενός limited-time μενού και ειδικών μουσικών DJ Sets, σχεδιασμένων για να δώσουν έναν διαφορετικό αέρα στις ανοιξιάτικες εξόδους μας.

Το μενού “Fresh Beats” είναι ήδη διαθέσιμο στο κατάστημα και αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών μέσα από ανατρεπτικούς συνδυασμούς. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα Crispy Chicken Sliders με τραγανό κοτόπουλο και spicy mayo που ισορροπεί με την hot honey, το Zeus Burger, μοσχαρίσιο μπιφτέκι σε μίξη φέτας και σως τζατζίκι. Για όσους αναζητούν κάτι ελαφρύ και ανοιξιάτικο, η Mediterranean Salmon Salad με ψητό μαριναρισμένο σολομό και κινόα αποτελεί την ιδανική επιλογή. Το μενού ολοκληρώνεται με την ακαταμάχητη Bourbon Bread Pudding, ενώ τα signature cocktails, όπως το Sweet Heat Mango Mojito ή το mocktail Hibiscus Yuzu Lime, δίνουν το απαραίτητο ανοιξιάτικο twist σε κάθε τραπέζι.

Αυτή η γευστική εμπειρία αποκτά τον ρυθμό που της ταιριάζει τις Παρασκευές 17 και 24 Απριλίου. Από τις 19:30 έως τις 22:30, επιλεγμένα DJ Sets θα δίνουν τον παλμό με “Fresh Beats” tunes, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52 Μοναστηράκι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 324 5170