Είναι γεγονός ότι ο έρωτας και το σεξ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, και γιατί να μην το δούμε και από την αστρολογική του πλευρά; Άλλωστε, αν τα ζώδια μπορούν να αποκαλύψουν τόσα πολλά για την προσωπικότητά μας, γιατί να μην μας δώσουν και μερικά… πικάντικα tips για το κρεβάτι;

Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες στάσεις στο σεξ ταιριάζουν σε κάθε ζώδιο, με το απαραίτητο χιούμορ και μια δόση αλήθειας!

Κριός: Ο εξερευνητής του πάθους

Οι Κριοί είναι παθιασμένοι, αυθόρμητοι και λατρεύουν τη δράση. Δεν φοβούνται να πάρουν την πρωτοβουλία και τους αρέσει να νιώθουν την αδρεναλίνη να ανεβαίνει.

Ιδανική στάση: Η ιεραρχική ή αλλιώς “woman on top”! Ο Κριός λατρεύει να βλέπει τον/την σύντροφό του να κυριαρχεί (και γιατί όχι να τον “κατακτά”!) και να εκφράζει ελεύθερα το πάθος του. Είναι μια στάση που προσφέρει ένταση και τους επιτρέπει να δουν τον/την σύντροφο σε όλο του το μεγαλείο. Επίσης, η όρθια στάση ή αυτή που απαιτεί “δύναμη” από τον Κριό είναι στα αγαπημένα του, μιας και του αρέσει να αισθάνεται δυνατός και να αναλαμβάνει δράση!

Ταύρος: Ο λάτρης της απόλαυσης

Οι Ταύροι είναι ερωτικοί και αγαπούν την απόλαυση σε όλες της τις μορφές. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια, άνεση και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή με όλες τους τις αισθήσεις.

Ιδανική στάση: Η ιεραρχική (πάλι!) αλλά αυτή τη φορά με τον Ταύρο από κάτω, να απολαμβάνει το θέαμα και την επαφή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης, το κουταλάκι (spooning) είναι ιδανική για αυτούς, καθώς προσφέρει οικειότητα, τρυφερότητα και τη δυνατότητα για παρατεταμένη επαφή. Ο Ταύρος θέλει να νιώθει τον/την σύντροφο κοντά του.

Δίδυμοι: Ο πειραματιστής της επικοινωνίας

Οι Δίδυμοι είναι περίεργοι, επικοινωνιακοί και τους αρέσει να πειραματίζονται. Βαριούνται εύκολα και αναζητούν συνεχώς νέες εμπειρίες και τρόπους να διασκεδάσουν.

Ιδανική στάση: Οτιδήποτε απαιτεί ευελιξία και διαφορετικές γωνίες. Η στάση 69 είναι μια καλή επιλογή, καθώς προσφέρει ταυτόχρονη απόλαυση και έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Επίσης, στάσεις που επιτρέπουν την οπτική επαφή και την συζήτηση κατά τη διάρκεια της πράξης, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να σχολιάζουν!

Καρκίνος: Ο ευαίσθητος της οικειότητας

Οι Καρκίνοι είναι συναισθηματικοί, τρυφεροί και αναζητούν την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και αγάπη.

Ιδανική στάση: Το κουταλάκι (spooning) είναι η απόλυτη στάση για τους Καρκίνους, καθώς τους επιτρέπει να είναι αγκαλιασμένοι, να νιώθουν την ζεστασιά του σώματος του/της συντρόφου τους και να ανταλλάσσουν τρυφερότητες. Επίσης, κάθε στάση που επιτρέπει βαθιά συναισθηματική σύνδεση και παρατεταμένη οπτική επαφή είναι ιδανική.

Λέων: Ο βασιλιάς της παράστασης

Οι Λέοντες είναι ενθουσιώδεις, περήφανοι και λατρεύουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Θέλουν να νιώθουν ότι τους θαυμάζουν και να προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Ιδανική στάση: Οτιδήποτε τους επιτρέπει να λάμπουν και να κυριαρχούν. Η στάση του ιεραρχικού με τον Λέοντα από πάνω είναι ιδανική, καθώς τους επιτρέπει να έχουν τον έλεγχο και να “παρουσιάζουν” το σώμα τους. Επίσης, στάσεις που τους επιτρέπουν να εκφράσουν το πάθος τους δυναμικά και φυσικά να ακούγονται τα “επιφωνήματα” τους!

Παρθένος: Ο τελειομανής της τεχνικής

Οι Παρθένοι είναι αναλυτικοί, τελειομανείς και δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι όλα γίνονται σωστά και αποτελεσματικά.

Ιδανική στάση: Doggy style αγαπημένο για να μπορεί να επικεντρωθεί στην τεχνική και να απολαμβάνει την ακρίβεια των κινήσεων. Επίσης, στάσεις που επιτρέπουν ακρίβεια στην επαφή και τη δυνατότητα για ελεγχόμενες κινήσεις. Μην εκπλαγείτε αν ο Παρθένος έχει διαβάσει εγχειρίδια για την “τέλεια” στάση!

Ζυγός: Ο λάτρης της αρμονίας

Οι Ζυγοί είναι ισορροπημένοι, αρμονικοί και αγαπούν την ομορφιά και την αισθητική. Θέλουν να υπάρχει αμοιβαία ευχαρίστηση και ισορροπία.

Ιδανική στάση: Οτιδήποτε προσφέρει ισορροπία, οπτική αρμονία και αμοιβαία ευχαρίστηση. Το ιεραποστολικό είναι ιδανικό, καθώς τους επιτρέπει να βλέπουν τον/την σύντροφο και να δημιουργούν μια “όμορφη” εικόνα. Επίσης, στάσεις που επιτρέπουν αμοιβαία επαφή και ισορροπία στις κινήσεις.

Σκορπιός: Ο κυρίαρχος του πάθους

Οι Σκορπιοί είναι έντονοι, μυστηριώδεις και κυρίαρχοι. Θέλουν να νιώθουν το πάθος στην πιο βαθιά του μορφή και να έχουν τον έλεγχο.

Ιδανική στάση: Η ιεραρχική με τον Σκορπιό από πάνω είναι η απόλυτη στάση, καθώς τους επιτρέπει να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να εκφράσουν το έντονο πάθος τους. Επίσης, στάσεις που προσφέρουν έντονη διείσδυση και την αίσθηση της κυριαρχίας. Προσοχή! Οι Σκορπιοί δεν αστειεύονται με το σεξ!

Τοξότης: Ο περιπετειώδης εξερευνητής

Οι Τοξότες είναι περιπετειώδεις, αισιόδοξοι και τους αρέσει να εξερευνούν νέα πράγματα. Δεν φοβούνται να δοκιμάσουν οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό.

Ιδανική στάση: Οτιδήποτε είναι πρωτότυπο, ευέλικτο και τους επιτρέπει να πειραματιστούν. Η όρθια στάση ή στάσεις σε μη συμβατικούς χώρους είναι στα αγαπημένα τους.

Αιγόκερως: Ο σοβαρός της αποτελεσματικότητας

Οι Αιγόκεροι είναι σοβαροί, προσγειωμένοι και πρακτικοί. Θέλουν να είναι αποτελεσματικοί σε ό,τι κάνουν, ακόμα και στο σεξ!

Ιδανική στάση: Το ιεραποστολικό με τον Αιγόκερω από κάτω, καθώς τους επιτρέπει να είναι σταθεροί και να επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα της πράξης. Επίσης, στάσεις που είναι απλές, κλασικές και δεν απαιτούν περίπλοκους ελιγμούς. Μην περιμένετε ακροβατικά από έναν Αιγόκερω!

Υδροχόος: Ο αντισυμβατικός καινοτόμος

Οι Υδροχόοι είναι αντισυμβατικοί, εφευρετικοί και τους αρέσει να ξεπερνούν τα όρια. Θέλουν να είναι διαφορετικοί και να δοκιμάζουν οτιδήποτε είναι ασυνήθιστο.

Ιδανική στάση: Οτιδήποτε είναι πρωτότυπο, ασυνήθιστο και μη συμβατικό. Όλες με μια περίεργη παραλλαγή. Επίσης, στάσεις που επιτρέπουν πνευματική σύνδεση και πείραμα με νέες ιδέες. Μην εκπλαγείτε αν σας προτείνουν κάτι που δεν έχετε ξανακούσει!

Ιχθύες: Ο ονειροπόλος της σύνδεσης

Οι Ιχθύες είναι ονειροπόλοι, ευαίσθητοι και ρομαντικοί. Θέλουν να νιώθουν μια βαθιά, πνευματική σύνδεση και να χάνονται στην αισθησιακή εμπειρία.

Ιδανική στάση: Το κουταλάκι (spooning) είναι ιδανική, καθώς τους επιτρέπει να είναι αγκαλιασμένοι και να νιώθουν τη συναισθηματική σύνδεση. Επίσης, στάσεις που επιτρέπουν παρατεταμένη οπτική επαφή, τρυφερότητα και την αίσθηση ότι χάνονται στην αγκαλιά του/της συντρόφου τους. Το σημαντικό για τους Ιχθύες είναι η ψυχική επαφή. Το ταντρικό σεξ το ανακάλυψε ιχθύς λογικά!

Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι να επικοινωνείτε με τον/την σύντροφό σας, να εξερευνάτε μαζί και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή στο κρεβάτι!