Η άνοιξη έχει αυτόν τον μοναδικό τρόπο να μας πείθει πως μερικές ημέρες μακριά από την πόλη είναι η απόλυτη λύση για κάθε μας κούραση. Το Πάσχα στην εξοχή φαντάζει ιδανικό, όμως η προετοιμασία της βαλίτσας και κυρίως του νεσεσέρ κρύβει συχνά την παγίδα της υπερβολής. Κακά τα ψέματα, όλες έχουμε βρεθεί με μια τσάντα γεμάτη προϊόντα που δεν αγγίξαμε ποτέ, απλώς και μόνο επειδή φοβηθήκαμε μήπως μας λείψει εκείνη η συγκεκριμένη παλέτα σκιών σε ένα χωριό με δέκα σπίτια. Η πραγματικότητα της εξοχής είναι πιο απλή και απαιτεί μια δόση ρεαλισμού μαζί με την απαραίτητη φροντίδα.

Η βάση για μια ξεκούραστη όψη

Το κλειδί για να δείχνουμε φρέσκες χωρίς να σπαταλάμε ώρες μπροστά στον καθρέφτη είναι η σωστή ενυδάτωση και η προστασία. Ο ήλιος του Απρίλη είναι ύπουλος και η εξοχή σημαίνει πολλές ώρες στον καθαρό αέρα, οπότε ένα αντηλιακό με χρώμα είναι η πιο σοφή επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Αντικαθιστά επάξια το βαρύ μέικ απ και προσφέρει αυτή την ομοιομορφία που χρειαζόμαστε για τις πρωινές βόλτες. Μαζί με αυτό, μια πλούσια ενυδατική κρέμα θα σώσει την κατάσταση το βράδυ, όταν η ψύχρα και ο αέρας θα έχουν κάνει το δέρμα μας να νιώθει λίγο πιο τραχύ από το συνηθισμένο.

Μικρές λεπτομέρειες με μεγάλη σημασία

Δεν χρειάζονται πολλά για να νιώθουμε όμορφες ανάμεσα σε ανθισμένες πασχαλιές και παραδοσιακά τραπέζια. Ένα ρουζ σε μορφή στικ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα χείλη είναι ο ορισμός της πρακτικότητας, αφού δίνει αυτό το υγιές χρώμα της υγείας με μία μόνο κίνηση. Αν προσθέσουμε και μια μάσκαρα που αντέχει στη συγκίνηση της Ανάστασης αλλά και στις αλλεργίες της εποχής, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Είναι προτιμότερο να επενδύσουμε σε ένα καλό λάδι για τα μαλλιά που θα τιθασεύσει το φριζάρισμα από την υγρασία του βουνού, παρά σε δέκα διαφορετικά κραγιόν που θα μείνουν ξεχασμένα στον πάτο της τσάντας.

Η ωριμότητα της απλότητας

Κοιτάζοντας το περιεχόμενο του νεσεσέρ μας λίγο πριν κλείσουμε το φερμουάρ, αξίζει να αναρωτηθούμε αν όντως χρειαζόμαστε όλα αυτά τα μπουκαλάκια. Η αλήθεια είναι πως η απόδραση στην εξοχή αφορά την αποσύνδεση και την επαφή με τη φύση, οπότε η εμφάνισή μας οφείλει να ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό. Ένα καλό καθαριστικό προσώπου και μερικά βαμβάκια είναι ίσως τα πιο σημαντικά αντικείμενα που θα πάρουμε μαζί μας, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του καθαρού δέρματος μετά από μια γεμάτη μέρα. Η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται από τις στρώσεις των προϊόντων, αλλά από την άνεση που νιώθουμε μέσα στο δέρμα μας καθώς απολαμβάνουμε τις στιγμές.