…And Just Like That: Η προσμονή χτυπάει κόκκινο με το νέο τρέιλερ του Sex and the City

Νέο τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά …And Just Like That: A New Chapter of Sex and the City στο οποίο θα δούμε τις νέες περιπέτειες των Carrie, Charlotte και Miranda. Η σειρά κάνει την πρεμιέρα της στις 9 Δεκεμβρίου μέσα από την πλατφόρμα του HBO Max και από το νέο τρέιλερ φαίνεται πολλά υποσχόμενο.

Κάποια πράγματα ποτέ δεν αλλάζουν. Και κάπως έτσι, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά.

Δείτε το νέο τρέιλερ στο οποίο βλέπουμε την θρυλική τριάδα (χωρίς την Kim Catrall στον ρόλο της Samantha, η οποία δεν δέχτηκε να επιστρέψει) να σε νέες περιπέτειες αλλά και μερικούς νέους χαρακτήρες που ενδέχεται να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα όσο ξεδιπλώνεται η πλοκή της σειράς.

Το σόου θα αποτελείται από δέκα επεισόδια, με τα πρώτα δύο να κάνουν πρεμιέρα στις αρχές του Δεκεμβρίου, με τα υπόλοιπα οκτώ να παίζουν κάθε εβδομάδα. Μάλιστα, η σειρά θα διαδραματίζεται στο σήμερα, στην COVID-19 εποχή και γενικά θα παρακολουθήσουμε τις πρωταγωνίστριες να προσπαθούν να κρατήσουν τη φιλία τους τώρα που μπήκαν στα 50 τους.

Ωστόσο το And Just Like That θα έχει και αρκετά νέα πρόσωπα στο cast που θα αποτελείται από τους Sara Ramírez (Grey’s Anatomy), Sarita Choudhury (The Green Knight), Nicole Ari Parker (Empire), Karen Pittman (Luke Cage) και Isaac Cole Powell (West Side Story).

Το αυθεντικό Sex and the City κράτησε για έξι άκρως επιτυχημένες σεζόν από το 1998 έως το 2006, αποσπώντας μάλιστα το Emmy Καλύτερης Κωμικής Σειράς το 2001. Γυρίστηκαν κιόλας δύο κινηματογραφικές ταινίες το 2008 και το 2010 που έφεραν $418 εκ. και πάνω από $294 εκ. στο box office αντίστοιχα.

