Δύο χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία που έκανε το “The Young Pope”, η ιστορία του Πάπα Πίου ΙΓ’, ή αλλιώς Λένι Μπελάρντο, συνεχίζεται. Το “The New Pope” πραγματεύεται την ιστορία του Σερ Τζον Μπράνοξ, του Άγγλου αριστοκράτη και πρώην πανκ μουσικού που ανέλαβε τα καθήκοντα του Πάπα όταν ο Πίος έπεσε σε κώμα. Οι παρακάτω λόγοι θα σε πείσουν να το ξεκινήσεις.

Σεξ, Ίντριγκα και Σκάνδαλα

Εάν νόμιζες ότι επειδή πρόκειται για σειρά για Πάπες, που παραδοσιακά είναι ενάρετοι άνθρωποι και δεν θα έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσεις μάλλον… έπεσες έξω! Η εκλογή του αντιφατικού Πάπα Πίου, διατάραξε τον χώρο της Καθολικής Εκκλησίας και δημιούργησε μία σειρά σκανδάλων. Στην νέα σεζόν, η σύγκρουσή του με το αντίπαλο δέος του, τον νέο Πάπα, θα φέρει ακόμη περισσότερες εντάσεις, προδοσίες και ίντριγκα.

Τα μυστικά της Καθολικής Εκκλησίας

Ένα πράγμα που δεν λείπει από το “The New Pope” είναι η αριστοτεχνική διακωμώδηση του καθεστώτος του Βατικανού. Η σειρά έχει συμβολισμούς, ειρωνεία και δεν διστάζει να παρουσιάσει τα «μέλανα σημεία» της Καθολικής Εκκλησίας. Πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την σειρά ως αιρετική, ενώ άλλοι εξύμνησαν την τόλμη του δημιουργού της Πάολο Σορεντίνο (Νιότη, Η τέλεια Ομορφιά) να ασχοληθεί με κάτι τόσο αμφιλεγόμενο.

O Jude Law και ο John Malkovich

Όταν ο Πάπας Πίος (Τζουντ Λο) συνέρχεται από το κώμα που είχε πέσει, τότε έρχεται η σύγκρουσή του με τον Σερ Τζον Μπράνοξ (Τζον Μάλκοβιτς) για την θέση του Κύριου της Καθολικής εκκλησίας. Η ερμηνεία του Τζουντ Λο στο “The Young Pope” είναι από τους βασικούς λόγους που άρεσε τόσο πολύ η σειρά στους κριτικούς. Η προσθήκη του χαρισματικού ηθοποιού Τζον Μάλκοβιτς έρχεται να θέσει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αναμένεται να είναι «εκρηκτική».

Guest Stars – Έκπληξη

Στο “The New Pope” εκτός από τους 2 αγαπημένους ηθοποιούς που θα υποδυθούν τους 2 αντίπαλους Πάπες, θα δούμε και την Sharon Stone. Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είναι fan της προηγούμενης σειράς “The Young Pope” καθώς και θαυμάστρια της δουλειάς του Paulo Sorrentino. Ακόμη, σε ρόλο έκπληξη θα δούμε και τον τραγουδιστή Marilyn Manson. Το μόνο που μπορούμε να αποκαλύψουμε; Μπορεί να τον δείτε με πάπικη ενδυμασία. Το cast συμπληρώνουν η Cecile de France ως μέλος της ομάδας μάρκετινγκ του βατικανού, η Ludivine Sagnier ως η γυναίκα ενός ελβετικού φρουρού και ο Silvio Orlando ως ο Καρδινάλιος Voiello.

Το “The New Pope” έρχεται το Σάββατο 11/1 από την Cosmote TV

H μυθιστορηματική ιστορία του πρώτου Αμερικανού Πάπα Πάπα Πίου ΙΓ’ έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV με το σίκουελ του The Young Pope, The New Pope. Πρόκειται για συμπαραγωγή των Sky, HBO και Canal+. Εκτός από τη σκηνοθεσία του «The New Pope», ο Πάολο Σορεντίνο συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Ουμπέρτο Κονταρέλο (Η τέλεια Ομορφιά) και Στέφανο Μπίζεζ (Il Miracolo).

Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή ταυτόχρονα στο COSMOTE SERIES HD και τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο εξωτερικό, το Σάββατο 11/1 . To The New Pope θα προβάλλεται με διπλό επεισόδιο κάθε εβδομάδα, στις 22.00. Επίσης, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την αρχή, όλη την ιστορία του The Young Pope.

Δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς