Μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις και για να συνηθίσουμε την επιστροφή στην καθημερινότητα, χρειαζόμαστε το Netflix! Ο Σεπτέμβριος του 2020 φέρνει δυναμικά νέες σειρές, ταινίες και ντοκυμαντέρ του Netflix ώστε να «λιώσετε», για άλλη μία φορά.

Netflix – Σεπτέμβριος 2020: Ας δούμε το τρέιλερ με τα highlights του μήνα

Young Wallander

Ο Κουρτ Βαλάντερ μόλις έχει αποφοιτήσει από την Αστυνομική Ακαδημία και γίνεται μάρτυρας ενός στυγνού εγκλήματος. Θα προσπαθήσει να διαλευκάνει την υπόθεση υπό την προστασία του αστυνομικού διευθυντή Χέμπεργκ.

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 3 Σεπτεμβρίου

Away

Λίγο πριν αναλάβει επικεφαλής ενός διεθνούς πληρώματος στην πρώτη αποστολή στον Άρη, η Αμερικανίδα αστροναύτης Έμα Γκριν (Χίλαρι Σουάνκ) πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα αφήσει πίσω τον άντρα της (Τζος Τσαρλς) και την έφηβη κόρη της (Ταλίτα Μπέιτμαν), τη στιγμή που τη χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε.

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 4 Σεπτεμβρίου

Δούκισσα

Η Κάθριν Ράιαν θα είναι διευθύντρια παραγωγής, σεναριογράφος και πρωταγωνίστρια στην πρώτη της σειρά με σενάριο Δούκισσα, που έχει θέμα τις δυνατές και προβληματικές επιλογές μιας σύγχρονης “άτακτης” ανύπαντρης μητέρας που ζει στο Λονδίνο. Η κόρη της, η Όλιβ, είναι η μεγαλύτερή της αγάπη και γι’ αυτό σκέφτεται να κάνει ένα δεύτερο παιδί με τον μεγαλύτερο εχθρό της, τον πατέρα της Όλιβ. Κάνουν τα δύο λάθη ένα σωστό;

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 11 Σεπτεμβρίου

Οικογενειακή επιχείρηση

Ο 35χρονος Ζοζέφ μπορεί να κατεβάσει εκατομμύρια “επιχειρηματικές” ιδέες… παρόλο που εξακολουθεί να εργάζεται στο κοσέρ χασάπικο του πατέρα του (Ζεράρ). Με το που μαθαίνει ότι η μαριχουάνα θα νομιμοποιηθεί “στα σίγουρα”, έχει μια φαεινή ιδέα. Το ασυναγώνιστο σχέδιό του είναι να μετατρέψει το οικογενειακό χασάπικο σε “φουντάδικο”, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του…

*Η δεύτερη σεζόν στη διάθεση σας από 11 Σεπτεμβρίου

The Gift

H Atiye ζει με την οικογένειά της και τον αγαπημένο της Ozan μία ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι που η ζωή της θα αλλάξει από μία ανακάλυψη στο Γκιομπεκλί Τεπέ. Στο συγκεκριμένο μέρος βρίσκεται και στην πραγματικότητα μία αρχαιολογική θέση υπό ανασκαφή κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

*Η δεύτερη σεζόν στη διάθεση σας από 11 Σεπτεμβρίου

Baby

Η Κιάρα και η Λουντοβίκα χτίζουν μια απίθανη φιλία, καθώς αγωνίζονται να βρουν πού ανήκουν και αναζητούν τον έρωτα σε ένα σχολείο μιας ελίτ γειτονιάς της Ρώμης.

* Η τρίτη σεζόν στη διάθεση σας από 16 Σεπτεμβρίου

Η τελευταία λέξη

Ο θάνατος είναι ζοφερός, αλλά πρέπει να είναι το ίδιο και οι κηδείες; Όταν πεθαίνει ξαφνικά ο σύζυγός της μετά από 25 χρόνια γάμου, ο κόσμος της Κάρλα Φάτσιους (Άνκε Ένγκελκε) καταρρέει. Όμως, απροσδόκητα και προς έκπληξη της οικογένειάς της, βρίσκει έναν νέο σκοπό στη ζωή της: απαγγέλοντας επαγγελματικά επικήδειους λόγους.

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 17 Σεπτεμβρίου

Ratched

Το 1947, η Μίλντρεντ φτάνει στη Βόρεια Καλιφόρνια ψάχνοντας για δουλειά σε μια κορυφαία ψυχιατρική κλινική όπου δοκιμάζονται νέα και ανησυχητικά πειράματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σε μια μυστική αποστολή, η Μίλντρεντ παρουσιάζεται έχοντας την τέλεια εικόνα της αφοσιωμένης αδελφής, αλλά καθώς η κατάσταση εξελίσσεται και η Μίλντρεντ αρχίζει να διεισδύει στο σύστημα ψυχικής υγείας και τους εμπλεκόμενους σε αυτό, η κομψή εικόνα της κρύβει ένα σκοτάδι που γιγαντώνεται και σιγόκαιγε μέσα της, αποκαλύπτοντας ότι τα πραγματικά τέρατα γίνονται, δεν γεννιούνται.

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 18 Σεπτεμβρίου

Τα αρχεία της Σχολικής Νοσοκόμας

Η Έουν-γιουνγκ ίσως να θυμίζει μια καθημερινή σχολική νοσοκόμα, αλλά πίσω από την κοινότοπη εμφάνισή της κρύβεται η μεταφυσική ικανότητά της να βλέπει τέρατα (εκτοπλάσματα) που μοιάζουν με ζελέ. Όταν διορίζεται σε ένα νέο λύκειο, γρήγορα ανακαλύπτει μυστηριώδη μυστικά που απειλούν τους μαθητές και μάχεται μαζί με τον καθηγητή Ιν-πίο, τον γοητευτικό κληρονόμο του σχολείου.

*Η πρώτη σεζόν στη διάθεση σας από 25 Σεπτεμβρίου

THE HOME EDIT: ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ – GET ORGANIZED WITH THE HOME EDIT

Οι ειδικές στην οργάνωση Κλία Σίρερ και Τζοάνα Τέπλιν από το βιβλίο “The Home Edit” τα βάζουν με το χάος και αλλάζουν ζωές. Παραγωγή: Ρις Γουίδερσπουν και Μόλι Σιμς.

Έρχεται 9 Σεπτεμβρίου

Σεπτέμβριος 2020 στο Netflix: Ταινίες

Σκέφτομαι να βάλω τέλος (I’m thinking of ending things) | 4 Σεπτεμβρίου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός και σκηνοθέτης των “Anomalisa”, “Being John Malkovich”, “Synecdoche, New York αλλά και του “Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού” (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) φέρνει το δικό του ανήσυχο πνεύμα στο Netflix. Ο Charlie Kaufman, λοιπόν, επανέρχεται στο προσκήνιο με μια ιστορία που υπόσχεται ένα φινάλε που θα μας πάρει τα μυαλά και έναν υπέρλαμπρο θίασο με τους: Jesse Plemons, Jesse Buckley, Toni Collette και David Thewlis.

Η ιστορία του φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο ανατρεπτικό best-seller βιβλίο του Iain Reid όπου η Buckley πηγαίνει να γνωρίσει τους γονείς του αγοριού της (Plemons). Η γνωριμία κυλάει όσο πιο άβολα και γεμάτη με στρες θα μπορούσε να γίνει, όμως το trailer αφήνει υπόνοιες πως κάτι αρκετά παράξενο συμβαίνει και η Buckley συνεχώς δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της μια φράση: να τα τελειώσει όλα. Τη φωτογραφία επίσης, επιμελείται ο Łukasz Żal, ο υποψήφιος για Όσκαρ πολωνός κινηματογραφιστής του “Cold War”.

The Devil All The Time (Πάντα ο Διάβολος) | 16 Σεπτεμβρίου

Σε σκηνοθεσία του Antonio Campos, ετοιμαστείτε για το ζοφερό γκόθικ γουέστερν φιλμ, με τίτλο The Devil All The Time. Όπως θα διαπιστώσετε, γίνεται μια παρέλαση αστέρων με κύριους, όμως, πρωταγωνιστές τους Tom Holland και Robert Pattinson, οι οποίοι φαίνεται πως θα αναμετρηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκτός των δύο συμπρωταγωνιστούν επίσης οι: Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Riley Keough, Harry Melling, Haley Bennett, και Pokey LaFarge.

Όλα τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην επαρχιακή πόλη του Νόκεμστιφ του Οχάιο, όπου ζει ο νεαρός Arvin Russel (Holland). Αρχίζουν και τον περικυκλώνουν όμως κάποιες διαβολικές δυνάμεις που απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του: ένας βέβηλος ιεράς (Pattinson), ένα διεστραμμένο ζευγάρι (Clarke, Keough) και ένας διεφθαρμένος σερίφης (Stan). Το τρομακτικό και δελεαστικό τοπίο της πάλης του δικαίου απέναντι στη διαφθορά ξεδιπλώνεται χρονικά ανάμεσα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο του Βιετνάμ και βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα το Donald Ray Pollock.

Enola Holmes | 23 Σεπτεμβρίου

Την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στη δική της ταινία έχει η σταρ του Stranger Things, Millie Bobby Brown. Στο Enola Holmes θα υποδυθεί την ομώνυμη ηρωίδα και μικρή αδερφή των Mycroft Holmes και Sherlock Holmes, τους οποίους εδώ υποδύονται οι Sam Claflin και Henry Cavill αντίστοιχα. Η περιπέτειά της ξεκινάει όμως ένα πρωί όταν ανακαλύπτει ότι η μητέρα της (Helena Bonham Carter του Fight Club) έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς ανήμερα των 16ων γενεθλίων της. Αποφασισμένη να διαψεύσει τα μεγαλύτερα αδέρφια της, θα λύσει πάση θυσία το μυστήριο από μόνη της και βγαίνει στον έξω κόσμο για να βρει απαντήσεις.

Η Νταντά: Βασίλισσα Δολοφόνος (10/09/2020) – The Babysitter: Killer Queen

Δύο χρόνια μετά την εφιαλτική νύχτα του Κόουλ, τον περιμένει άλλος ένας εφιάλτης: το λύκειο. Και οι δαίμονες από το παρελθόν του; Τον κυνηγούν ακόμη.

Τα ντοκυμαντέρ που θα φέρει ο Σεπτέμβριος του 2020 στο Netflix

Το Κοινωνικό Δίλημμα (09/09/2020) – The Social Dilemma

Ειδικοί στην τεχνολογία επισημαίνουν πώς κάποια δημιουργήματά τους είναι ικανά να προκαλέσουν εθισμό και να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά συστήματα.

Challenger: Η Τελευταία Πτήση (16/09/2020) – Challenger: The Final Flight

Το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε εννέα φορές προτού συντριβεί λίγο πριν από την 10η αποστολή του και προκαλέσει τον θάνατο όλου του πληρώματος.

Chef Show: Σεζόν 2 (24/09/2020) – The Chef Show: Season 2

Στη νέα σεζόν, ο Τζον Φαβρό και ο Ρόι Τσόι βρίσκονται με αναγνωρισμένους σεφ και σελέμπριτι-φίλους τους για κουβεντούλα, ενώ παράλληλα μαγειρεύουν πεντανόστιμα πιάτα.

Αμερικανικός Φόνος: Η Οικογένεια της Διπλανής Πόρτας (30/09/2020) – American Murder: The Family Next Door

Μέσα από τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του, δείτε την ιστορία αληθινού εγκλήματος του Κρις Γουάτς που σκότωσε τη γυναίκα και τις δύο του μικρές κόρες.

Πρωτότυπες παιδικές σειρές και ταινίες του Netflix

Αρχηγός από Κούνια: Πιάστε τον Μπέμπη (01/09/2020) – The Boss Baby: Get That Baby!

Σε αυτήν τη διαδραστική ταινία, θα βρείτε ποια δουλειά σάς πάει στους Μπόμπιρες ΑΕ κάνοντας επιλογές και ολοκληρώνοντας αποστολές στο πλαίσιο ενός εικονικού τεστ κλίσεων.

Julie and the Phantoms (10/09/2020) – Julie and the Phantoms

Η έφηβη Τζούλι ανακαλύπτει το πάθος της για τη μουσική και τη ζωή ενώ βοηθάει τα Φαντάσματα, τρεις σκοτεινούς τύπους, να γίνουν το συγκρότημα που πάντα ονειρεύονταν.

Η Ίζι στον Κόσμο των Κοάλα (15/09/2020) – Izzy’s Koala World

Απολαύστε την 11χρονη Ίζι και την κτηνίατρο μητέρα της, καθώς σώζουν κοάλα και δημιουργούν απίθανες φιλίες με ζώα στο νησί τους στην Αυστραλία.

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ (18/09/2020) – Jurassic World Camp Cretaceous

Έξι έφηβοι σε μια κατασκήνωση στην άλλη πλευρά της νήσου Νουμπλάρ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιβιώσουν από τους δεινόσαυρους που σκορπίζουν τον τρόμο στο νησί.

Chico Bon Bon: Η Μαϊμού με τη Φοβερή Ζώνη: Σεζόν 3 (22/09/2020) – Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt: Season 3

Μια νέα σεζόν επίλυσης προβλημάτων περιμένει τον μηχανικό μαϊμού Τσίκο Μπον Μπον και την Ομάδα Φτιάξτο.

Mighty Express: Το Τρένο της Περιπέτειας (22/09/2020) – Mighty Express

Σ’ έναν κόσμο γεμάτο σιδηροδρομικές γραμμές μια ομάδα τρένων μαζί με παιδιά κρατάνε τα πράγματα σε κίνηση και φροντίζουν να φτάνουν στον προορισμό τους ό,τι και να γίνει!

Ακόμη, στο Netflix ο Σεπτέμβριος 2020 θα φέρει και τα:

H θεωρία των πάντων – The Theory Of Everything – Έρχεται 4 Σεπτεμβρίου

O Spider-Man στο αραχνοσύμπαν – Spider-Man in the Spider Verse

Watchmen – Έρχεται 15 Σεπτεμβρίου

San Andreas – Επικίνδυνο Ρήγμα – Έρχεται 1 Σεπτεμβρίου

Fear and Loathing in Las Vegas – Φόβος και Παράνοια στο Las Vegas – Έρχεται 4 Σεπτεμβρίου

Dumb and Dummer – O Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος – Έρχεται 1 Σεπτεμβρίου

Εξιλέωση – Atonement – Έρχεται 4 Σεπτεμβρίου