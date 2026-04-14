Η καρδιά του σπιτιού χτυπά στην κουζίνα σου – και ήρθε η ώρα να την ανανεώσεις

Αν το καλοσκεφτείς, η κουζίνα δεν είναι απλώς το μέρος όπου ετοιμάζεις το φαγητό σου. Είναι εκεί που ξεκινά η μέρα σου βιαστικά με έναν καφέ, εκεί που χαλαρώνεις το βράδυ και εκεί που, χωρίς να το καταλάβεις, δημιουργούνται μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά μένουν. Με αυτή τη λογική, το νέο IKEA Live Shopping Event έρχεται να σου δώσει μια πιο ρεαλιστική και πρακτική ματιά στο πώς μπορείς να οργανώσεις τον χώρο σου, χωρίς περιττές υπερβολές, αλλά με λύσεις που εξυπηρετούν πραγματικά την καθημερινότητά σου. Με τον Αργύρη Αγγέλου και την IKEA Sales Coworker Ειρήνη Παγώνα να παρουσιάζουν πρακτικές λύσεις που αναδεικνύουν τη σημασία μιας καλά σχεδιασμένης και οργανωμένης κουζίνας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκε ο ρόλος της κουζίνας ως το επίκεντρο της καθημερινής ζωής, μέσα από ιδέες και λύσεις που καλύπτουν τα έξι βασικά στάδια του κύκλου της μαγειρικής. Από την προετοιμασία και το μαγείρεμα, μέχρι το σερβίρισμα, την απόλαυση του φαγητού, το πλύσιμο των πιάτων και την οργάνωση και αποθήκευση.

Στο στάδιο της προετοιμασίας παρουσιάστηκαν πρακτικά εργαλεία όπως επιφάνειες κοπής και μαχαίρια, αλλά και έξυπνα αξεσουάρ που κάνουν τη διαδικασία πιο ευχάριστη και δημιουργική. Στο μαγείρεμα, ξεχώρισαν κατσαρόλες και σκεύη σύγχρονου σχεδιασμού, που συνδυάζουν αντοχή, ευκολία στη χρήση και αισθητική, επιτρέποντας το σερβίρισμα απευθείας στο τραπέζι.

Στο σερβίρισμα, δόθηκε έμφαση σε προϊόντα που αναδεικνύουν την ατμόσφαιρα και την αισθητική του τραπεζιού, όπως τραπεζομάντηλα, σουπλά, κομψά ποτήρια, καθώς και καράφες που προσθέτουν χαρακτήρα σε κάθε περίσταση, ενώ για την ώρα του φαγητού παρουσιάστηκαν πιάτα, μαχαιροπίρουνα και μπολ που ενθαρρύνουν τους προσωπικούς συνδυασμούς και κάνουν κάθε τραπέζι ξεχωριστό.

Στο κομμάτι του πλυσίματος, προτάθηκαν λύσεις όπως πιατοθήκες και αξεσουάρ νεροχύτη που συμβάλλουν σε έναν πιο τακτοποιημένο και λειτουργικό χώρο. Τέλος, για την οργάνωση και αποθήκευση αναδείχθηκαν δοχεία τροφίμων, καλάθια και επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες που βοηθούν στη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης.

Το νέο IKEA Live Shopping Event αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη πηγή έμπνευσης για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν την κουζίνα τους όπως την ονειρεύονται. Παράλληλα, όπως σε κάθε IKEA Live Shopping Event, όσοι το παρακολούθησαν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις ερωτήσεις τους μέσω Live Chat αλλά και να πραγματοποιήσουν απευθείας τις αγορές τους, επωφελούμενοι από έκπτωση 20% με τη χρήση του κωδικού KITCHEN20, ο οποίος ισχύει για λίγες ακόμη ημέρες.

