Η Hisense RGB MiniLED 116’’ σε περιμένει – Δες την από κοντά και πάρε μέρος στο διαγωνισμό

Το κοινό έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την Hisense RGB MiniLED 116’’, να απολαύσει ζωντανά χρώματα και βαθιά αντίθεση και να συμμετάσχει στον μεγάλο διαγωνισμό για μοναδικά δώρα.

Η Hisense παρουσιάζει την RGB MiniLED 116’’, την τηλεόραση που μετατρέπει το σαλόνι σε κινηματογραφική αίθουσα και φέρνει την εμπειρία θέασης σε νέο επίπεδο. Με εκπληκτική φωτεινότητα, βαθιά αντίθεση και χρώματα που κόβουν την ανάσα, κάθε στιγμή μπροστά στην οθόνη γίνεται καθηλωτική, γεμάτη ζωντάνια και ρεαλισμό.

Η τεχνολογία RGB MiniLED φωτίζει τα χρώματα ξεχωριστά — κόκκινο, πράσινο και μπλε — προσφέροντας εκπληκτική ακρίβεια, πλούσιο βάθος εικόνας και εντυπωσιακή πιστότητα χρωμάτων. Ο συνδυασμός των RGB MiniLED Chip και Hi-View AI Engine X εξασφαλίζει απόλυτα ισορροπημένο φως και χρώμα σε κάθε σκηνή, δημιουργώντας εικόνα που συναρπάζει τους θεατές.

Η RGB MiniLED 116’’ είναι τώρα διαθέσιμη για επίσκεψη και δοκιμή στο κατάστημα Πλαίσιο στο Εμπορικό Πάρκο του Αεροδρομίου Αθηνών, δίνοντας σε κάθε επισκέπτη την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μια τηλεόραση που θέτει νέα πρότυπα στην οικιακή ψυχαγωγία.

Παράλληλα, τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός Hisense – #No1RGB, με έπαθλο μία Hisense Mini LED TV 55’’. Για να πάρουν μέρος, οι καταναλωτές απλώς επισκέπτονται το κατάστημα Πλαίσιο στο Εμπορικό Πάρκο του Αεροδρομίου Αθηνών, τραβούν μία φωτογραφία τη τηλεόραση Hisense RGB MiniLED 116’’, ανεβάζουν το story στο Instagram, κάνουν tag @hisense_hellas και προσθέτουν το hashtag #No1RGB. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δημόσιο προφίλ και το story να παραμείνει ενεργό για τουλάχιστον 24 ώρες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 11:00, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το @hisense_hellas στο Instagram.