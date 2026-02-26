Οι εμπειρίες που μοιραζόμαστε αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύονται από τεχνολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες μας. H LG Electronics (LG) παρουσιάζει τη νέα LG StanbyME 2, μια καινοτόμο φορητή οθόνη που σχεδιάστηκε για να «στέκεται οπουδήποτε δίπλα σας», προσφέροντας ευελιξία, άνεση και νέους τρόπους απόλαυσης περιεχομένου σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Από παρακολούθηση συνταγών στην κουζίνα έως καρτούν στο παιδικό δωμάτιο και από βοηθό γραφείου έως streaming στο σαλόνι, η LG StanbyME 2 σας προσφέρει την ελευθερία χρήσης που απαιτεί ο σύγχρονος υβριδικός τρόπος ζωής. Χωρίς καλώδια και με αυτονομία έως τέσσερις ώρες¹, χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία, σας προσφέρει απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης. Τα ροδάκια και η ευέλικτη βάση εξασφαλίζουν άνετη και γρήγορη μετακίνηση οπουδήποτε τη χρειάζεστε[1].

Η οθόνη αφής 27 ιντσών QHD σας επιτρέπει άμεση αλληλεπίδραση καθιστώντας τη συσκευή ιδανική ως δεύτερη οθόνη σε work from home, γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές streaming, εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, το μαγνητικό τηλεχειριστήριο εξασφαλίζει εύκολη χρήση για όλες τις ηλικίες.

Στρίψτε την οθόνη ελεύθερα κάθετα έως και 90 μοίρες[2], και προσαρμόστε την τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη προβολή, εξυπηρετώντας ιδανικά την παρακολούθηση Social περιεχομένου, τη δημιουργία ψηφιακών projects ή τη χρήση της ως δεύτερη οθόνη για content creation και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Με συνδέσεις HDMI[3] και USB-C[4], αλλά και δυνατότητες mirroring μέσω AirPlay και Google Cast[5], η StanbyME 2 λειτουργεί ως ευέλικτο κέντρο ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας[6].

Η συσκευή μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ψηφιακό καμβά[7] μέσω λειτουργιών όπως το Let’s Draw[8] και το Mood Maker, προβάλλοντας έργα τέχνης, φωτογραφίες ή θεματικά visual που ενισχύουν την αισθητική του χώρου σας. Ο minimal σχεδιασμός της ταιριάζει ιδανικά σε σύγχρονα διαμερίσματα, λειτουργώντας όχι μόνο ως οθόνη αλλά και ως design statement.

Την εμπειρία συμπληρώνουν ο επεξεργαστής α8 AI Processor, οι τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos[9], καθώς και οι λειτουργίες AI Sound Pro[10] και AI Brightness Control[11] που προσαρμόζουν αυτόματα ήχο και εικόνα στο περιβάλλον θέασης. Το πρόγραμμα webOS Re:New διασφαλίζει αναβαθμίσεις λογισμικού για έως και πέντε χρόνια[12], ώστε η συσκευή να παραμένει πάντα σύγχρονη και να μην έχετε λόγους να ανησυχείτε.[13]

Η LG StanbyME 2 σχεδιάστηκε για να αντικαθιστά την ανάγκη πολλαπλών οθονών στο σπίτι, προσφέροντας μια ενιαία λύση που σας ακολουθεί σε κάθε δραστηριότητα, από την εργασία και τη μάθηση έως τη χαλάρωση και την ψυχαγωγία. Με ευελιξία, κομψό σχεδιασμό και πολλαπλές δυνατότητες χρήσης, αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην προσωπική εμπειρία θέασης που προσαρμόζεται πλήρως στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

[1] Η κινητικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το δάπεδο. Μην σύρετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάτω πλευρά. Η οθόνη μπορεί να γρατσουνιστεί αν μεταφερθεί χωρίς τη θήκη της. Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά από κρούσεις λόγω πτώσεων. Αυτή η συσκευή δεν είναι ανθεκτική σε νερό ή σκόνη. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή προβλήματα στην οθόνη. Συνιστάται η χρήση της παρεχόμενης βάσης τοίχου που προσφέρει η LG. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το βάρος του προϊόντος κατά την εγκατάσταση, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως κλίση ή πτώση.

[2] Εύρος ρύθμισης γωνίας οθόνης: Περιστροφή (±90), Κλίση (±25), Περιστροφή γύρω από τον άξονα (±90).

[3] Τα καλώδια HDMI και τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

[4] Υποστηρίζει USB 2.0, USB-C DP και DP ALT. Για να συνδεθούν άλλες συσκευές, η θύρα USB-C πρέπει να υποστηρίζει DP ALT. Το MacOS και το iOS υποστηρίζουν μόνο την αναπαραγωγή εικόνας και φόρτιση. Τα ακουστικά USB-C δεν υποστηρίζονται.

[5] Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή.

[6] Απαιτεί την ίδια σύνδεση δικτύου (Wi-Fi). Οι υπηρεσίες OTT ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή και αγορά.

[7] Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση τοίχου που παρέχεται από την LG. Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υλικό του τοίχου. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως κλίση ή πτώση. Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση στον τοίχο. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται.

[8] Η πένα αφής δεν περιλαμβάνεται. Δεν υπάρχει ειδική πένα αφής για την StanbyME 2. Βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα με πένα αφής τρίτων πριν από την αγορά.

[9]Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πολιτικές της εφαρμογής τρίτου μέρους.

[10] Το AI Clear Sound πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού Sound Mode. Ο ήχος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ακρόασης.

[11] Όλες οι τηλεοράσεις LG webOS 25 διαθέτουν AI Brightness Control, εκτός από αυτές που δεν έχουν αισθητήρες φωτός.

[12] Το πρόγραμμα webOS Re:New ισχύει για την LG StanbyME 2 του 2025. Το πρόγραμμα webOS Re:New υποστηρίζει συνολικά τέσσερις αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια πέντε ετών, με το όριο να είναι η προεγκατεστημένη έκδοση του webOS, και το πρόγραμμα αναβάθμισης διαφέρει από το τέλος του μήνα έως την αρχή του έτους. Οι αναβαθμίσεις και το πρόγραμμα για ορισμένα χαρακτηριστικά, εφαρμογές και υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

[13] Η LG StanbyME 2 είναι μια οθόνη που λειτουργεί με το LG webOS. Αν και προσφέρει φορητότητα παρόμοια με αυτή των ταμπλετ, είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στην τηλεόραση.