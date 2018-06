Την περασμένη Πέμπτη άνοιξαν οι πόρτες του World Class Fine Drinking Athens και ο χώρος γέμισε με υπέροχες γεύσεις, δημιουργικά pop-up bar και πολλά χαμόγελα. Η γιορτή για την κουλτούρα του καλού ποτού ξεκίνησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα και το νέο «σπίτι» του παγκόσμιου αυτού θεσμού, στην οδό Ακαδημίας 23, προσέφερε, από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, μοναδικές fine drinking εμπειρίες μαζί με στιγμές απόλυτης δεξιοτεχνίας.

Το Fine Drinking Athens, μια διοργάνωση του World Class των premium brands της Diageo υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από τον κύριο Χάρη Ψαρούδα, Διευθυντή των premium brands της Diageo Hellas και την κυρία Πηνελόπη Ζαούδη, PR and Communications Manager των premium brands της Diageo Hellas, οι οποίοι σήμαναν την επίσημη έναρξη του θεσμού της πόλης και μίλησαν για τη σημασία του fine drinking, το νέο χώρο που φέτος φιλοξενείται το World Class και τη μεγάλη αυτή γιορτή του εκλεπτυσμένου ποτού.

Με πρωταγωνιστές τα premium spirits παγκόσμιας κλάσης, καταξιωμένοι και ταλαντούχοι bartenders από κορυφαία bars της Αθήνας πήραν τις θέσεις τους στα 7 φαντασμαγορικά pop-up bars και δημιούργησαν συναρπαστικά signature serves, όπως το “Vegan Milk Punch” στο φιλόξενο pop-up bar του ουίσκι Cardhu, το “Palomita” στο αρτίστικ pop-up bar της τεκίλας Don Julio, το “Zegroni” στο εξωτικό pop-up bar του ρουμιού Zacapa Solera 23, το “Colada” στο εορταστικό pop-up bar της βότκας CIROC, και το ευφάνταστο “3 stages fashioned” παρέα με τον περιπατητή σύμβολο του blended ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve μεταξύ άλλων. Τα εκλεπτυσμένα cocktails ήταν πολλά και κάλυψαν κάθε γούστο των επισκεπτών και τις τρεις μέρες του World Class Fine Drinking, ενώ σε κάθε pop up bar σχεδιαστές, artists, chefs και city strollers μοιράστηκαν την τέχνη τους και ανέδειξαν μέσα από βοτανικούς κήπους, γλυπτά σοκολάτας ακόμα και graffiti art την τέχνη του craftsmanship.

Το κεντρικό pop–up bar του World Class ήταν το μοναδικό που είχε ξεχωριστό πρόγραμμα κάθε μέρα και φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες της bartending σκηνής εξυψώνοντας όλη την ιδιαίτερη fine drinking εμπειρία. Την πρώτη ημέρα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν ιδιαίτερα cocktail, δια χειρός των πέντε Ελλήνων World Class νικητών: Πάνο Κανατσούλη (2017), Αλέξη Σιμωνίδη (2016), Μανόλη Λυκιαρδόπουλο (2015), Θοδωρή Πύριλλο (2013) και Βασίλη Κυρίτση (2012). Ο Πάνος Κανατσούλης με βάση την αγαπημένη του τεκίλα Don Julio δημιούργησε το “Paquita” με lime και coriander oleo saccharum, ο Αλέξης Σιμωνίδης επέλεξε το γενναιόδωρο ουίσκι Cardhu και προσέφερε ένα “Highball Reserve” με oloroso sherry, ο Μανόλης Λικιαρδόπουλος με βάση το εκλεκτό τζιν Tanqueray No. Ten έφτιαξε ένα “Five Grapes to Ten” με σπιτικό βερμούτ, ο Θοδωρής Πύριλλος με το blended ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve δημιούργησε το “Whisky Fix” με φρέσκο χυμό λεμόνι και milky oolong syrup, και ο Βασίλης Κυρίτσης σέρβιρε το “Cinema Paradiso” με βάση την κομψή CIROC με popcorn και cola distillate. Τη δεύτερη μέρα το World Class pop-up bar υποδέχτηκε ένα από τα καλύτερα bar παγκοσμίως (World’s Best 50/rank 7th), το Manhattan Bar Singapore, το οποίο μας ταξίδεψε σε μια απολαυστική διαδρομή γεμάτη υπέροχες γεύσεις και μοναδικά σερβιρίσματα. “Apple Pie” με ουίσκι Cardhu 12 Y.O., για εκείνους που είχαν αδυναμία στις γλυκές γεύσεις, “Kerman” με τεκίλα Don Julio, ένα cocktail παραλλαγή της κλασσικής μαργαρίτας που αγαπήθηκε πολύ από τους επισκέπτες, “Campino” με τζιν Tanqueray No Ten για εκείνους που επιζητούσαν κάτι πιο δροσερό και “Lucretia” με ρούμι Zacapa Solera 23 για εκείνους που προτιμούν πικρές πινελιές στην γευστική τους παλέτα. Την τρίτη μέρα, στο νεοκλασικό κτίριο της Ακαδημίας 23, συναντήθηκαν δύο παγκόσμιοι World Class νικητές, ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος (World Class Global Winner 2009) και ο David Rios (World Class Global Winner 2013), μαζί με δύο ειδήμονες της γαστρονομίας, τους Michelin awarded chef, Νίκο Καραθάνο (Cookoovaya) και Αστέριο Κουστούδη (Hotel Grande Bretagne). Το World class pop-up bar γέμισε υπέροχα αρώματα και γεύσεις, με πιάτα όπως το foie gras pate με ανανά και την Creme Brulee με καπνιστό χέλι και καραμελωμένα φουντούκια να συνδυάζονται ιδανικά με τα εκλεπτυσμένα cocktails των δύο παγκόσμιων World Class νικητών.

Το πλούσιο πρόγραμμα του World Class Fine Drinking Athens πλαισιώθηκε εξαιρετικά με την μουσική γνωστών ραδιοφωνικών παραγωγών από τους σταθμούς Pepper 96,6, RED και EN LEFKO, οι οποίοι έδωσαν τον ρυθμό και αποτέλεσαν εξαιρετική συντροφιά σε όλο την τριήμερη fine drinking διαδρομή. Οι επισκέπτες είχαν και φέτος τη δυνατότητα, να τεστάρουν τις γνώσεις τους αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση.

Μπορεί το σημείο αναφοράς του World Class Fine Drinking Athens να ήταν το ιδιαίτερο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Ακαδημίας 23, όμως η εξερεύνηση δεν σταματάει εκεί! Tο διάστημα 10-21 Ιουνίου, τη σκυτάλη πήραν 40 κορυφαία Αθηναϊκά bar, και συνεχίζουν επάξια τη μοναδική εμπειρία, με ειδικά Fine Drinking μενού και special happenings. Ένα σιντριβάνι σοκολάτας, καταπράσινοι βοτανικοί κήποι και το αυθεντικό truck της εκλεκτής tequila Don Julio επισκέπτονται τα συνεργαζόμενα bar του World Class και προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Το World Class συστήθηκε φέτος μέσα από ένα νέο concept και μας ξενάγησε στον κόσμο της δεξιοτεχνίας. Premium spirits παγκόσμιας κλάσης, καταξιωμένοι και ταλαντούχοι bartenders από κορυφαία bars της Αθήνας συναντήθηκαν με ξεχωριστούς και μοναδικούς δημιουργούς από διάφορους καλλιτεχνικούς χώρους και ετοίμασαν ιδιαίτερες και εντυπωσιακές εκπλήξεις. Οι επισκέπτες περιπλανήθηκαν στην πλούσια ιστορία και κληρονομιά εκλεκτών αποσταγμάτων, στις γεύσεις προσεκτικά επιλεγμένων υλικών καθώς και στο μοναδικό ταλέντο δεξιοτεχνών. Όλοι όσοι συμμετείχαν έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να συνεχίσουν αυτή τη μοναδική fine drinking διαδρομή.

Παράλληλα, μέχρι τις 21 Ιουνίου τρέχει ένας διαγωνισμός για τους επισκέπτες που θα αναζητήσουν το craftsmanship στα 40 κορυφαία Αθηναϊκά bar της πόλης. Αρκεί μόνο ένα Instagram post με το serve της επιλογής σας από τα ειδικά διαμορφωμένα menus με τα hashtags #WorldClassGreecegoestoBerlin #FineDrinkingAthens #Craftsmanship για να σας στείλει στο Βερολίνο όπου θα παρακολουθήσετε από κοντά τον παγκόσμιο τελικό του World Class με τη συμμετοχή φυσικά του δικού μας Έλληνα νικητή Αχιλλέα Πλακίδα!

Συμμετέχοντα Αθηναϊκά Bars :