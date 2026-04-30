Με αφετηρία τη Σαντορίνη και σημείο αναφοράς μια εμπειρία που συνδυάζει γαστρονομία, ατμόσφαιρα και αισθητική, το Mylos συστήνει το νέο του εγχείρημα στη Γλυφάδα, μεταφέροντας τη φιλοσοφία του σε ένα από τα πιο δυναμικά σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η νέα τοποθεσία δεν επιχειρεί να αναπαράγει το νησί, αλλά να μεταφέρει την ουσία του: την αίσθηση του τόπου, την ισορροπία ανάμεσα στη φυσικότητα και την κομψότητα, τη σημασία της εμπειρίας ως σύνολο. Ο χώρος κινείται σε ήπιους, γήινους τόνους, με καθαρές γραμμές και υλικά που δημιουργούν ένα περιβάλλον οικείο, αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια κουζίνα που εξελίσσεται γύρω από μια σύγχρονη Mediterranean–Asian fusion λογική, όπου η μεσογειακή πρώτη ύλη συναντά τεχνικές και στοιχεία από την ασιατική κουλτούρα. Ο Head Chef Έκτορας Τρακασόπουλος, με εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαμορφώνει ένα μενού που δίνει έμφαση στη γεύση, την καθαρότητα και την ισορροπία, χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κομμάτι του κρασιού, το οποίο λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Την επιμέλεια υπογράφει ο Manager & Sommelier Δημήτρης Ζαχαρίας, με πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης και σημαντική εμπειρία σε εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η λίστα είναι εκτενής και διαρκώς εξελισσόμενη, με ξεκάθαρη έμφαση στον ελληνικό αμπελώνα και στόχο την ανάδειξη παραγωγών μέσα από επιλεγμένες συνεργασίες, ενώ τα προτεινόμενα wine pairings σχεδιάζονται ώστε να συνοδεύουν ουσιαστικά τη γαστρονομική πρόταση. Παράλληλα, προγραμματίζονται θεματικά wine events που θα ενισχύσουν τη συνολική εμπειρία.

Η φιλοξενία παραμένει στον πυρήνα της ταυτότητας του Mylos, με έμφαση στη λεπτομέρεια και στη φυσική ροή της εμπειρίας, χωρίς επιτήδευση. Στη Γλυφάδα, το brand εξελίσσεται, διατηρώντας τον χαρακτήρα του, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται στον παλμό της πόλης.

Με παρουσία πλέον σε δύο διαφορετικούς προορισμούς, το Mylos συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ χώρου, γεύσης και εμπειρίας.

Δύο τοποθεσίες. Μία φιλοσοφία.

Mylos Restaurant – Champagne Bar | Glyfada

Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 14, 166 75, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 21 0894 1410

Website: mylosglyfada.com

