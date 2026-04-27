Με αφορμή τη συμπλήρωση των 170 χρόνων λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph και με κοινό σκοπό τη στήριξη της γυναίκας, το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» γέμισε την Κυριακή, 26 Απριλίου, από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι, οικογένειες, παιδιά και φίλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, σε μια δράση που απέδειξε πόση δύναμη κρύβεται στο «μαζί».

Το SJ RUN 2026, που υλοποιήθηκε από κοινού από την Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph και τον Σύλλογο «Δίπλα στη Γυναίκα», τελώντας υπό την αιγίδα του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», αποτέλεσε μια ζωντανή συνάντηση αθλητισμού και προσφοράς. Μέσα από έναν συμβολικό, μη ανταγωνιστικό αγώνα δρόμου 5χλμ. και έναν οικογενειακό περίπατο 1700μ. (Family Run), όπου η συμμετοχή είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από την επίδοση, επιβεβαιώθηκε ότι ο αθλητισμός είναι το πιο δυνατό μέσο σύνδεσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Στη διοργάνωση έτρεξαν πάνω από 800 δρομείς όλων των ηλικιών, δίνοντας έναν μοναδικό παλμό ζωντάνιας και ελπίδας.

«Κάθε βήμα για εκείνη»

Από νωρίς το πρωί, το πάρκο απέκτησε έναν διαφορετικό παλμό. Γέλια, συζητήσεις και η ανυπομονησία πριν την εκκίνηση συνέθεσαν το σκηνικό μιας ημέρας αφιερωμένης στη γυναίκα. Όλη η διαδρομή έφερε το μήνυμα «Κάθε βήμα για εκείνη», το οποίο μετουσιώθηκε σε ουσιαστική στήριξη, καθώς το σύνολο των εσόδων της διοργάνωσης διατέθηκε για την ενίσχυση του πολύπλευρου έργου του Συλλόγου «Δίπλα στη Γυναίκα». Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, στόχος ήταν η ουσιαστική ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα, προσφέροντας ενδυνάμωση μέσα από τη δύναμη της κοινότητας.

Μια ιστορική επέτειος με κοινωνικό πρόσημο

Η δράση SJ RUN 2026 εντάχθηκε στο επετειακό πρόγραμμα της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph για τα 170 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της (από την ίδρυσή της το 1856 στην Αθήνα). Η εκδήλωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής πορείας και των αξιών της Σχολής, τιμώντας μια διαχρονική προσφορά στην παιδεία και τον άνθρωπο. Παράλληλα, πέτυχε να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, φέρνοντας πιο κοντά μαθητές, γονείς και αποφοίτους κάτω από ένα κοινό όραμα αλληλεγγύης.

Γιατί, αν κάτι αξίζει να θυμόμαστε, είναι ότι η προσφορά δεν είναι μια έννοια μακρινή ή δύσκολη, αλλά η απόφαση να είσαι εκεί, στις απλές, κοινές στιγμές που γεννούν ελπίδα.

Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ»

Η επιτυχία της διοργάνωσης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη συμβολή των χορηγών μας. Η Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph και ο Σύλλογος «Δίπλα στη Γυναίκα» ευχαριστούν θερμά για την υποστήριξή τους: Τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, τον Δήμαρχο Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριο Ψυχάλη, ο οποίος έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης στη διαδρομή των 5χλμ., καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνο Ζώμπο, ο οποίος έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης στον οικογενειακό περίπατο των 1700μ. Ευχαριστούμε επίσης τους: IQ Holidays, Juliette Armand, GAP-EVIOL, Morsel, Christakeas | Dole, Gastronomion Catering, Chronolog timekeeping solution, Φούρνος Βενέτη, ΝΟΥΝΟΥ, Menelaos fresh, ΖΑΓΟΡΙ, Οικογένεια Σταυράτη, Το Παραδοσιακό | Bakery – Sweet Shop και ΦΙΞ Άνευ. Ευχαριστούμε επίσης τους εκατοντάδες συμμετέχοντες που χάρισαν τον παλμό στη διοργάνωση, καθώς και τους εθελοντές που με το χαμόγελο και την ανιδιοτέλειά τους φρόντισαν για την άψογη διεξαγωγή. Τελικά, η αξία μιας διαδρομής δεν κρίνεται από τον τερματισμό, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές μας. Χθες, δεν τρέξαμε απλώς για να καλύψουμε μια απόσταση. Ξεκινήσαμε όλοι για «εκείνη», διανύσαμε την απόσταση ο ένας πλάι στον άλλον και φτάσαμε στον πιο όμορφο προορισμό: την ουσία της ανθρωπιάς.