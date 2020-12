Όλες έχουμε μια φίλη που είναι hair lover. Θα την αναγνωρίσεις από τις συχνές επισκέψεις της στο κομμωτήριο! Αν έχεις και εσύ αυτή την κολλητή που αλλάζει τα μαλλιά της συνέχεια ήρθε η ώρα να διαλέξεις ένα από τα παρακάτω 5 δώρα για να γιορτάσετε μαζί την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Για εκείνη που έχει ατίθασα μαλλιά

Οι φετινές γιορτές θα είναι σίγουρα περισσότερο cozy από ποτέ! Για αυτό, η Kérastase, η νο1 μάρκα πολυτελούς περιποίησης μαλλιών, έχει δημιουργήσει μια μοναδική συλλογή δώρων μέσα σε πανέμορφες συσκευασίες, εμπνευσμένες από τα ζεστά χριστουγεννιάτικα πουλόβερ που όλοι μας αγαπάμε.

Bain Fluidéaliste: Σαμπουάν λείανσης που προσφέρει στα μαλλιά πειθαρχία, με αέρινη κίνηση και απαλό άγγιγμα.

Kératine Thermique: Γαλάκτωμα που προσφέρει πειθαρχία στα ατίθασα μαλλιά, ελέγχοντας το φριζάρισμα και προστατεύοντας την τρίχα.

Maskératine: Μάσκα λείανσης που προσφέρει στα μαλλιά μέγιστο έλεγχο του φριζαρίσματος, αέρινη κίνηση, και απαλότητα.

Για εκείνη που βγαίνει από το σπίτι πάντα με βρεγμένα μαλλιά

Όλοι έχουμε εκείνη τη φίλη! Αν δεν την έχετε να ξέρετε ότι αυτή η φίλη είμαι εγώ! Χειμώνα – καλοκαίρι λούζομαι και μετά επειδή σκέφτομαι πόση ταλαιπωρία θα υποστούν τα μαλλιά με το πιστολάκι επιμένω να στεγνώνουν φυσικά. Τουλάχιστον αυτό μέχρι πρόσφατα που ανακάλυψα το νέο My Pro Ceramic το οποίο προστατεύει και ενυδατώνει τα μαλλιά καθώς τα στεγνώνει χάρη στην ειδική κεραμική τεχνολογία. Βασικό ατού του My Pro Ceramic, η κεραμική τεχνολογία που διαθέτει: Κατά τη θέρμανση της κεραμικής επιφάνειας, εκπέμπεται φυσικά, απαλή υπέρυθρη θερμότητα που σέβεται, προστατεύει και ενυδατώνει τα μαλλιά κατά το στέγνωμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως διεισδύει στις ίνες των μαλλιών σε βάθος, θερμαίνει και στεγνώνει τα μαλλιά από το εσωτερικό για αποτελεσματικότερο στέγνωμα και τέλος προωθεί την καλύτερη κατανομή των μορίων νερού στα μαλλιά αφήνοντας τα απαλά.

Για εκείνη που θέλει το ξανθό να παραμείνει ξανθό

Αν κάποιο από τα αγαπημένα σου πρόσωπα θέλει να εμβαθύνει στην περιποίηση των μαλλιών ή αν απλώς θέλεις να τη… καλομάθεις, τότε αυτή είναι η λύση που ψάχνεις. Κάθε σετ περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα περιποίησης από την Kérastase: bain, fondant ή μάσκα, και προϊόν περιποίησης.

Ενυδατικό σαμπουάν που καθαρίζει απαλά τα βαμμένα ξανθά μαλλιά αφήνοντάς τα ανάλαφρα και φωτίζοντας το χρώμα τους.

Τελετουργία Βαθιάς Ενδυνάμωσης για βαμμένα ξανθά μαλλιά, η οποία περιλαμβάνει την επανορθωτική δράση μιας ισχυρής μάσκας και το ανάλαφρο φινίρισμα μιας κρέμας μαλλιών.

Επανορθωτικός Θερμοπροστατευτικός Ορός για βαμμένα ξανθά μαλλιά. Ένα προϊόν που δεν ξεβγάζεται, για ολοκληρωμένη & εντατική επανόρθωση, για πιο υγιή & δυνατά μαλλιά.

Για εκείνη που έχει σγουρά μαλλιά και πάντα ζήλευε τα ίσια

Σίγουρα όμως πρέπει να βρει ένα ισιωτικό που δεν καταστρέφει τα μαλλιά. Αγαπημένη προσωπική επιλογή δεν είναι άλλη από το Bellissima My Pro Steam της νέας σειράς MY PRO με τεχνολογία ατμού. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Bellissima My Pro Steam εκμεταλλεύεται τις ευεργετικές ιδιότητες του ατμού για τη διατήρηση της υγρασίας των μαλλιών και για δράση κατά του όγκου και του φριζαρίσματος με ένα και μόνο πέρασμα. Κάθε φορά που το σίδερο κλείνει, εκπέμπεται στη τούφα εκείνη ατμός που χαλαρώνει τις ίνες των μαλλιών μειώνοντας το θερμικό σοκ. Τα μαλλιά δεν διογκώνονται, δεν μπερδεύονται και δεν σγουραίνουν, για αποτέλεσμα που διαρκεί. Επιπλέον, η κεραμική επένδυση προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα και εξασφαλίζει εξαιρετική λάμψη.

Για εκείνη που έχει άγχος και αδύναμα μαλλιά

Τρία προϊόντα μέσα σε μια γιορτινή συσκευασία που θυμίζει χριστουγεννιάτικο πλεκτό, διακοσμημένη με μια λωρίδα στο χρώμα της αντίστοιχης σειράς. Για να δείξεις με τον πιο ζεστό τρόπο στα αγαπημένα σου πρόσωπα πόσο πολύ νοιάζεσαι για αυτά!

Ενδυναμωτικό σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης, για αδύναμα μαλλιά με τάση τριχόπτωσης που προκαλείται από το σπάσιμο.

Ενδυναμωτικό μαλακτικό κατά της τριχόπτωσης, για αδύναμα μαλλιά με τάση τριχόπτωσης που προκαλείται από το σπάσιμο. Χάρη στη δυναμωτική του δράση, επανορθώνει την τρίχα και ενισχύει τη φυσική της αντοχή μειώνοντας τον κίνδυνο τριχόπτωσης που οφείλεται στο σπάσιμο.

Θερμοπροστατευτική ενδυναμωτική λοσιόν κατά της τριχόπτωσης, για αδύναμα μαλλιά με τάση τριχόπτωσης που προκαλείται από το σπάσιμο. Προσφέρει προστασία από θερμότητα μέχρι και τους 220°C. Εξασφαλίζει βέλτιστη ενυδάτωση με μηδέν φριζάρισμα.