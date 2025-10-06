Η Anne Hathaway έκανε για ακόμη μία φορά τη διαφορά, μετατρέποντας ένα απλό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σε δήλωση στιλ.

Η θεατρική πινελιά στο καθημερινό t-shirt

Στις 4 Οκτωβρίου, η 42χρονη σταρ του The Devil Wears Prada βρέθηκε στην πρώτη σειρά του show της Balenciaga για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της τη Simone Ashley και την Ariana Greenblatt. Με ένα graphic t-shirt Balenciaga, δερμάτινα opera gloves και oversized μαύρα γυαλιά, η Hathaway έκλεψε τις εντυπώσεις χωρίς καμία προσπάθεια. Όμως, η πραγματική αποκάλυψη ήρθε όταν σηκώθηκε: το φαινομενικά απλό t-shirt είχε στο πίσω μέρος του μια μακριά ουρά που έφτανε μέχρι το πάτωμα — μια θεατρική, avant-garde εκδοχή του «mullet t-shirt» που μόνο εκείνη θα μπορούσε να υποστηρίξει με τόση φινέτσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway News. (@anniehathawaynews)

Το beauty look με ροκ διάθεση

Προφανώς, μια τέτοια εμφάνιση δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς ένα beauty look αντάξιο της περίστασης. Η Anne Hathaway επέλεξε φυσικούς, ατημέλητους κυματισμούς στα μαλλιά και ένα διακριτικό μακιγιάζ που τόνιζε το βλέμμα και τα χείλη της, συνδυάζοντας αρμονικά τη θηλυκότητα με τη ροκ ένταση. Τα oversized γυαλιά πρόσθεσαν μυστήριο και αυτοπεποίθηση, ενώ το ελαφρύ contouring χάρισε sculpted όψη χωρίς υπερβολές. Το αποτέλεσμα; Ένα σύγχρονο «rock glamour» που αποδεικνύει πως το πραγματικό στιλ δεν χρειάζεται φανφάρες — μόνο προσωπικότητα και attitude.