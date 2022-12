Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς τα Χριστούγεννα αφήνουμε στην άκρη για λίγο το μυαλό και πράττουμε κυρίως με την καρδιά. Έστω και για λίγες ημέρες, είμαστε σε θέση να αποστασιοποιηθούμε από τα άγχη της καθημερινότητας και να εστιάσουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στην ευτυχία που κρύβεται στις απλές στιγμές που περνάμε με τους αγαπημένους μας και κυρίως στη μαγεία του να μοιραζόμαστε με μόνο στόχο να δούμε τη χαρά στα μάτια των γύρω μας. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα των δώρων. Πρόκειται για μια απλή πράξη προσφοράς, που μπορεί όμως να «ζεστάνει» τις καρδιές των δικών μας ανθρώπων. Γι’ αυτό είναι πάντα προτιμότερο να απευθυνόμαστε για την αγορά τους σε μια εταιρεία που μπορεί να καταλάβει την ανεκτίμητη συναισθηματική τους αξία, όπως είναι τα Public.

Δείξε ότι νοιάζεσαι με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο

Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του τρόπο να μοιράζεται και να επικοινωνεί ουσιαστικά με τους γύρω του. Δεν υπάρχει όμως καλύτερος τρόπος να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας από ένα δώρο που δείχνει στον άλλον ότι νοιαζόμαστε πραγματικά για τον ίδιο και τις ανάγκες του. Φέτος, μια επίσκεψη στα Public, σου εγγυάται ότι θα βρεις ξεχωριστά δώρα για τους ξεχωριστούς ανθρώπους της ζωής σου, προκειμένου να συνδεθείς μαζί τους ουσιαστικά. Στα φυσικά καταστήματα Public και στο public.gr θα έχεις τη δυνατότητα να βρεις περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιλογές δώρων τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα… παιδιά, καθώς σε περιμένει μια τεράστια γκάμα σε παιχνίδια, επιτραπέζια, βιβλία, κινητά, smartwatches & χιλιάδες ακόμα είδη τεχνολογίας για να επιλέξεις αυτό που θα κάνει τους αγαπημένους σου να λάμψουν από ευτυχία.

Τα Public όμως δε σταματούν εδώ, αφού για τα φετινά Χριστούγεννα έχουν σχεδιάσει μαγικά events και δράσεις, προκειμένου να μοιραστούμε με τους δικούς μας ανθρώπους αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, το χρόνο μας!

Χριστουγεννιάτικο shopping με μαγικά events για μικρούς και μεγάλους

Αυτά τα Χριστούγεννα μην παραλείψεις να πάρεις την οικογένεια ή τους φίλους σου και να επισκεφτείτε τα καταστήματα Public στο Σύνταγμα, στο Golden Hall ή στο The Mall Athens. Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε αγαπημένους ήρωες, υπέροχες μελωδίες και παρουσιάσεις βιβλίων, που θα σας φέρουν σίγουρα πιο κοντά. Πρόκειται για έναν ιδανικό τρόπο για να μπείτε στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων, κάνοντας ταυτόχρονα και τα ψώνια σας. Στα Public Συντάγματος, ο Άγιος Βασίλης μαζί με το Σκρουτζ, την Κόκκινη Βασίλισσα και τη Χιονάτη θα κάνουν τα πρόσωπα των παιδιών να αστράψουν από χαρά, την ώρα που στα καταστήματα Public The Mall Athens και Public Golden Hall, μια οκταμελής χριστουγεννιάτικη μπάντα, ένας εντυπωσιακός ξυλοπόδαρος και τα παιχνιδιάρικα ξωτικά που μοιράζουν στολίδια, ανεβάζουν τα ψώνια των γιορτών σε άλλο… level. Μη χάσετε επίσης στα Public The Mall Athens, το συγκρότημα VOX The Acadella που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη!

Χριστούγεννα 2022: Μοίρασε αγάπη τις γιορτές και πλήρωσε με τους δικούς σου όρους!

Στα Public είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις, τη στιγμή που αναρίθμητες εκδηλώσεις έρχονται να διευρύνουν τους πνευματικούς σου ορίζοντες και να διασκεδάσεις με την ψυχή σου. Αυτοί όμως δεν είναι οι μόνοι λόγοι που τα Public βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις στη χώρα μας, αφού προσφέρουν μια σειρά υπηρεσιών που αναβαθμίζουν αισθητά την αγοραστική εμπειρία. Όσοι αγοράσουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα από στα Public μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες:

–Public Now, Pay Later με Klarna: Τα Public έχουν φέρει στην ελληνική αγορά την υπηρεσία “Pay in 3” της Klarna, προσφέροντας τη δυνατότητα ευέλικτων online πληρωμών σε άτοκες δόσεις. Οι καταναλωτές που επιλέγουν την Klarna μπορούν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις που εξοφλούνται κάθε 30 ημέρες από τη στιγμή της αγοράς, κατανέμοντας το κόστος των αγορών τους ομοιόμορφα και παραλαμβάνοντας το προϊόν πριν εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό. Οι μηνιαίες πληρωμές απλώς χρεώνονται στη χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα.

–Next Day Delivery: Τι θα έλεγες να παραγγείλεις τα Χριστουγεννιάτικα δωράκια σου και να τα παραλάβεις στην πόρτα σου την επόμενη μέρα; Τώρα μπορείς με την υπηρεσία Next Day Delivery των Public που προσφέρεται σε όλη την Ελλάδα.

Flex Pay: Το Flex Pay είναι πρόγραμμα χρηματοδότησης για αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα με έως 36 δόσεις. Απόκτησε οτιδήποτε ονειρεύεσαι, άμεσα, χωρίς άγχος, ορίζοντας εσύ τον χρόνο αποπληρωμής και το ποσό της δόσης που θέλεις!

Public Gift Card: Αυτά τα Χριστούγεννα μπορείς να φτιάξεις και να στείλεις την Public e-gift card, όπως θες σε ένα λεπτό και να δώσεις τη χαρά τις επιλογής στους αγαπημένους σου.

