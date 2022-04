Η διάσημη οικογένεια, που γνωρίσαμε μέσα από το τηλεοπτικό τους ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians, επιστρέφει με ακόμη μια σεζόν. Όμως αυτη την φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν και εκατοντάδες επεισόδια οι Kardashians δεν θα συνεργαστούν με το E entertainment για τα γυρίσματα του ριάλιτι αλλά με την πλατφόρμα Hulu. Η οικογένεια πέρασε χρόνο μακριά από τις κάμερες και τώρα είναι πιο έτοιμη από ποτέ με πρεμιέρα τη Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Πρωταγωνίστριες θα είναι φυσικά οι Kris, Kendall, Kylie, Kourtney, Kim και Khloé Kardashian. Οι Travis Barker, Scott Disick και Kanye West θα εμφανιστούν επίσης , ενώ ο Rob Kardashian όχι. Κάτι που αναφέρεται έντονα είναι το ειδύλλιο της Κιμ με τον Πιτ Ντέιβιντσον «Αυτή είναι μια σχέση που δεν νομίζω ότι είδε κανείς να έρχεται», είπε η Κρις.

«Η ζωή χωρίς κάμερες ήταν μία μεγάλη αλλαγή για εμάς», τονίζει η Kourtney Kardashian.

Το διάστημα που έλειψαν οι Kardashian συνέβησαν πολλές αλλαγές στην ζωή τους όπως ότι η Kim χώρισε, η Kourtney αρραβωνιάστηκε, η Kylie απέκτησε μωρό, η Kendall φίλησε τον φίλο της δημόσια και πολλά ακόμα που μπορεί να μην ξέρουμε και θα μάθουμε την άλλη βδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Kourtney και ο αρραβωνιαστικός της Travis Barker προσπαθούν να κάνουν μωρό ενώ η Khloé προσπαθεί για την περίπλοκη σχέση της με τον Tristan Thompson, πατέρα της κόρης της True. Η Kylie αντιμετωπίζει μια εγκυμοσύνη δημόσια αντιθέτως με την προηγούμενη φορά και η Kendall προσπαθεί να διαχειριστεί τη φήμη , «Νιώθω ότι με κυνηγούν» λέει. Όσο για την Kim, δείχνει τη νέα της σχέση με τον Pete Davidson και το διαζύγιό της με τον Kanye West.