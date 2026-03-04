Η συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της «Buongiorno», επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό της, διακριτικό τρόπο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει ξεκάθαρα όσα γράφονται.

Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, στην εκπομπή προβλήθηκε το εξώφυλλο του περιοδικού «HELLO!», στο οποίο αναφέρεται ότι η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στη σχέση της με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γάμος φέρεται να προγραμματίζεται πριν από το καλοκαίρι.

Ο Άρης Καβατζίκης, κρατώντας το τεύχος στον αέρα της εκπομπής, σχολίασε πως η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό κύκλο. Όπως ανέφερε, υπάρχει το ενδεχόμενο να παρευρεθούν μόνο οι μάρτυρες, ενώ αργότερα θα διοργανωθεί ένα μεγαλύτερο πάρτι για να γιορταστεί το ευχάριστο γεγονός με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Οι συνεργάτες της εκπομπής δεν έχασαν την ευκαιρία να πειράξουν την παρουσιάστρια, λέγοντας χαριτολογώντας πως περιμένουν την πρόσκληση για τον γάμο. Το κλίμα στο πλατό ήταν χαλαρό, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε πιο ανάλαφρο τόνο.

Λίγο αργότερα, όταν η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής δίπλα στη Βίκυ Παγιατάκη, η αστρολόγος της έκανε σχετική αναφορά στα δημοσιεύματα. Η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει με χαμόγελο, κρατώντας ωστόσο μια στάση διακριτικής επιφύλαξης.

«Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω», είπε αρχικά, με τη Βίκυ Παγιατάκη να σχολιάζει πως πρόκειται για μια διπλωματική στάση, αφού ούτε επιβεβαιώνει ούτε αρνείται όσα ακούγονται.

Η ίδια η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσει δημόσια. «Δεν έχω κάτι να πω. Όταν θα έχω, θα το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η στιγμή για περισσότερες αποκαλύψεις δεν έχει έρθει ακόμη.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι δεν διαψεύδει όσα γράφονται, εξηγώντας πως απλώς δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστεί λεπτομέρειες. «Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι ή ότι το παίζω και δεν μιλάω. Απλώς δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα», είπε με ειλικρίνεια.

Έτσι, η Φαίη Σκορδά κράτησε μια ισορροπημένη στάση απέναντι στις φήμες που κυκλοφορούν, αφήνοντας το κοινό να περιμένει μέχρι να αποφασίσει η ίδια να μιλήσει πιο ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα παραμένει έντονο.