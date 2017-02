To #HurtBae video από το The Scene έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένα μικρό χαμό. Δείχνει την συζήτηση ανάμεσα σε δύο πρώην εραστές, την Kourtney και τον Leonard, που προσπαθούν να εξηγήσουν την απιστία που διέλυσε την σχέση τους. Επίσης δείχνει μία γυναίκα που βλέπει τα συναισθήματά της να τα μεταχειρίζεται ο πρώην της χωρίς σεβασμό. Αυτό υποστηρίζουν οι περισσότερες γυναίκες που έχουν δει το video και έχουν προκαλέσει ένα τσουνάμι στο Twitter με τα σχόλια τους. Το ψυχρό ύφος του Leonard που δεν φαίνεται να έχει στεναχωρηθεί και πάρα πολύ είναι αυτό που τις εξόργισε περισσότερο, με πολλές να ταυτίζονται με το βουβό πόνο της Kourtney. Που βέβαια μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς πως τον αγάπησε περισσότερο απ’ ότι εκείνος.

When she said "because your my bestfriend", but we all knew she really meant "because I love you" 😭 #hurtbae pic.twitter.com/9W2X8Ma1zq

