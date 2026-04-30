Η ιστορία του οίκου Barons de Rothschild Champagne είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παράδοση, την αριστεία και την οικογενειακή κληρονομιά της δυναστείας Rothschild. Από την ίδρυση του Mayer Amschel Rothschild το 1744, το όνομα Rothschild ταυτίζεται με το όραμα, την επιχειρηματικότητα και την υψηλή ποιότητα, ενώ από το 1853 η οικογένεια έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο του κρασιού μέσα από εμβληματικά châteaux όπως το Château Mouton Rothschild και το Château Lafite Rothschild.

Με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικού αφρώδους οίνου, οι τρεις κλάδοι της οικογένειας Rothschild – υπό τη σημερινή εκπροσώπηση των Philippe Sereys de Rothschild, Ariane de Rothschild και Eric & Saskia de Rothschild – ενώθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού οινικού εγχειρήματος. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Philippe Sereys de Rothschild: «Θέλαμε να κάνουμε κάτι μαζί. Η σαμπάνια ήταν η φυσική επιλογή. Και αντί να αγοράσουμε έναν οίκο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας».

Έτσι, το 2005 γεννήθηκε η Champagne Barons de Rothschild, μια δημιουργία που εκφράζει την κοινή φιλοσοφία της οικογένειας γύρω από την τέχνη της οινοποίησης, την κομψότητα και τη γαλλική art de vivre. Στον πυρήνα της ταυτότητάς της βρίσκονται τρεις θεμελιώδεις αρχές: η Concordia, που εκφράζει την ενότητα και την αρμονία της οικογένειας γύρω από ένα κοινό όραμα· η Integritas, που αποτυπώνει την καθαρότητα και την αυθεντική προσέγγιση στην παραγωγή ενός Grand Vin de Champagne με κυρίαρχο χαρακτήρα Chardonnay· και η Industria, που αντιπροσωπεύει τη μεθοδική εργασία, την υπομονή και την απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η φιλοσοφία του οίκου αποτυπώνεται και στην επιλογή των εξαιρετικών terroirs, καθώς περισσότερο από το 90% της παραγωγής προέρχεται από Grand Crus και Premier Crus αμπελώνες της Côte des Blancs και της Montagne de Reims, με στενή συνεργασία με τους αμπελουργούς για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Σήμερα, η GRAPE ATHEMA, επίσημος εισαγωγέας της Barons de Rothschild Champagne στην Ελλάδα, φέρνει στο ελληνικό κοινό την απαράμιλλη φινέτσα του οίκου, ενισχύοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό της με ένα ευρύ φάσμα επώνυμων ιταλικών κρασιών, επιλεγμένων από σημαντικούς παραγωγούς διεθνούς κύρους.

Η παρουσία της Barons de Rothschild Champagne σε περισσότερες από 80 χώρες επιβεβαιώνει τη διεθνή της αναγνώριση, ενώ η διάθεσή της γίνεται αποκλειστικά μέσω επιλεγμένων εστιατορίων, ξενοδοχείων και wine shops που συμμερίζονται την ίδια φιλοσοφία ποιότητας και αριστείας, αποτελώντας μέλη του Club Ambassadeurs του οίκου.

Στην Ελλάδα, οι εκλεκτές σαμπάνιες Barons de Rothschild καθώς και τα κρασιά Edmond de Rothschild Heritage είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.grapewines.gr, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό πρόσβαση σε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της παγκόσμιας οινικής σκηνής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. 2112126544