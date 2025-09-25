Μπορεί το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay να έφερε σε δύσκολη θέση την HR Kristin Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, όμως οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Αυτή τη φορά στο προσκήνιο βρίσκεται ο σύζυγός της, Andrew Cabot, ο οποίος –σύμφωνα με νέες πληροφορίες– βρισκόταν κι εκείνος στο στάδιο, αλλά όχι μόνος!

Ο Andrew με τη δική του συνοδό

Ο Andrew και η Kristin ήταν παντρεμένοι εδώ και δύο χρόνια, όμως οι φήμες επιβεβαιώνουν ότι είχαν ήδη τραβήξει χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, εκείνο το βράδυ ο Andrew εμφανίστηκε στη συναυλία με τη νέα του σύντροφο. Όπως αποκάλυψε πηγή στην The Times of London, «η Kristin βρισκόταν στο θεωρείο με συνεργάτες, ενώ ο Andrew είχε τη δική του παρέα. Είχαν ήδη αποφασίσει να ζουν χωριστά εδώ και εβδομάδες και όλα έγιναν σε φιλικό κλίμα».

Husband of HR exec in Coldplay KissCam debacle was actually at same concert with a date https://t.co/juMzMJSEpD — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

Το viral φιλί και οι αντιδράσεις

Το κοινό στιγμιότυπο της Kristin με τον Byron έγινε viral όταν η Kiss Cam τους έδειξε, με τον Chris Martin να πετάει και το σχόλιό του: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί». Η ίδια η Kristin παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της ήταν άστοχη, επιμένοντας όμως πως δεν υπήρξε ερωτική σχέση με το αφεντικό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mamaraazzi (@mamaraazzi)



Ο Andrew δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την έκταση που πήρε το θέμα, τονίζοντας ωστόσο πως ο γάμος του είχε τελειώσει πριν από τη συναυλία. Από την άλλη, η σύζυγος του Byron, Megan Kerrigan, εγκατέλειψε το σπίτι τους και αφαίρεσε το επώνυμό του από τα social media. Η Astronomer, με επίσημη ανακοίνωση, αναγνώρισε ότι το σκάνδαλο έπληξε τη φήμη της, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά.