Και ναι, ήρθε η στιγμή που όλοι, και κυρίως όλες, περιμέναμε! Η Μαντόνα, η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της ποπ, δεν λέει να αφήσει τα φώτα να σβήσουν. Αντίθετα, τα φέρνει στο Netflix, αυτή τη φορά όχι με νέο άλμπουμ ή τουρνέ, αλλά με μια μίνι σειρά που θα μας ξεναγήσει σε όλα τα μεγαλειώδη (και τα… όχι και τόσο) της ζωής της. Το Deadline μάς το αποκάλυψε πρώτο, και φυσικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ανυπομονησία μας.

Η 66χρονη ντίβα βάζει την υπογραφή της και ως executive producer, μαζί με τον Σον Λέβι (ναι, ναι, τον ξέρεις από το Stranger Things και το 21 Laps). Για να μην μπερδεύεσαι, αυτό το νέο project δεν έχει καμία σχέση με την ταινία που κάποτε (λέμε τώρα…) είχε εξαγγείλει η Universal, με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Γκάρνερ.

Αν και η Γκάρνερ θεωρείται ακόμα φαβορί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει «κλειδώσει» κάτι επίσημα. Λογικό, αφού η ηθοποιός τρέχει ήδη να προλάβει τη νέα σειρά του Netflix για το σκάνδαλο με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX. Αυτή, να σημειώσουμε, θα είναι η τρίτη της συνεργασία με την πλατφόρμα (γιατί, hello, Inventing Anna και Ozark δεν τα ξεχνάμε έτσι εύκολα).

