Mariah Carey: Δε θα πιστέψεις πόσα χρήματα εισπράττει κάθε χρόνο από το «All I Want for Christmas»

Mariah Carey: Δε θα πιστέψεις πόσα χρήματα εισπράττει κάθε χρόνο από το «All I Want for Christmas»

Εκτός από τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, τα δώρα και το έλατο, μέρος της εορταστικής παράδοσης αποτελούν και μερικά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Γιατί πως θα κάναμε γιορτές χωρίς το “Last Christmas” των Wham ή τη φωνή του Frank Sinatra να συνοδεύει όλα τα ρεβεγιόν με την οικογένεια και τους φίλους; Ακόμα ένα hit που έχει πλέον ταυτιστεί με τις ημέρες των εορτών από το 1994 μέχρι σήμερα είναι και η γνωστή επιτυχία της Mariah Carey «All I Want for Christmas».

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το εν λόγω τραγούδι φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δημοτικότητα χρόνο με το χρόνο. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η Mariah Carey κερδίζει ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό ετησίως μέσω των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 με 998.000 δολάρια μόνο από το «All I Want For Christmas Is You». Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι κερδίζει ετησίως 380.000 αγγλικές λίρες από το τραγούδι, αν και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το ποσό, καθώς η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προστατεύει τα μέλη της και δεν δίνει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.