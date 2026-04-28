Για πέντε ημέρες, η Αθήνα γεμίζει εικόνες, ιστορίες και κινηματογραφική ενέργεια από την Κύπρο. Το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει το 2ο Πανοράμα Κυπριακών Ταινιών, από την Τρίτη 5 έως το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, δίνοντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψει από κοντά τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με ελεύθερη είσοδο (με σειρά προτεραιότητας) για το κοινό άνω των 15 ετών.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και έρχεται να εδραιώσει το «Πανοράμα» ως ένα ετήσιο cultural ραντεβού που αξίζει να σημειώσεις.

Γιατί να πας;

Γιατί το κυπριακό σινεμά σήμερα δεν είναι απλώς ανερχόμενο — είναι τολμηρό, πολυεπίπεδο και αισθητικά ανήσυχο. Μέσα από ένα curated πρόγραμμα με ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους καθώς και ειδικά αφιερώματα, το Πανοράμα αναδεικνύει ιστορίες που κινούνται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, φωτίζοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της Κύπρου.

Παράλληλα, λειτουργεί σαν μια κινηματογραφική “γέφυρα” με το ελληνικό κοινό, αποκαλύπτοντας τόσο τις νέες τάσεις όσο και τις διαδρομές που διαμόρφωσαν τη σημερινή δημιουργική σκηνή.

Τι θα δεις

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιλεγμένες ταινίες κυπριακής παραγωγής, αλλά και συμπαραγωγές Κύπρου–Ελλάδας, οι οποίες έχουν ξεχωρίσει και ταξιδέψει σε σημαντικά φεστιβάλ, τόσο στην Κύπρο και την Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το 2ο Πανοράμα Κυπριακών Ταινιών πραγματοποιείται με τη συνεργασία σημαντικών φορέων, όπως το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ο Τομέας Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, καθώς και τα φεστιβάλ International Short Film Festival Cyprus και Cyprus Film Days, με την υποστήριξη χορηγών και συνεργατών.