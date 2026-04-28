Η Bershka αποφάσισε να μας ταξιδέψει σε έναν δικό της φανταστικό παράδεισο και το αποτέλεσμα είναι η νέα κολεξιόν κάψουλα σε συνεργασία με τη βρετανική Aries. Η μάρκα που ίδρυσε η Sofia Prantera είναι γνωστή για τον τρόπο που μπλέκει την πολυτέλεια με την κουλτούρα του δρόμου και τώρα φέρνει αυτή την ιδιαίτερη αισθητική στην γκαρνταρόμπα μας. Η σειρά ονομάζεται Εδέμ και επικεντρώνεται στην επανεφεύρεση του εαυτού μας μέσα από ένα ταξίδι γεμάτο συμβολισμούς όπως το φίδι και το μήλο.

Καλιφορνέζικος αέρας και αυθεντικότητα

Για να αποδοθεί σωστά αυτή η ατμόσφαιρα η καμπάνια μεταφέρθηκε στο Huntington Beach της Καλιφόρνιας. Ο Ed Templeton ανέλαβε τη φωτογραφία δίνοντας μια ωμή και αυθόρμητη ματιά που θυμίζει ντοκιμαντέρ αποτυπώνοντας τέλεια τη νεανική υποκουλτούρα. Το στιλιστικό κομμάτι επιμελήθηκε η Heidi Bivens η οποία κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα της σειράς Euphoria. Η ικανότητά της να δημιουργεί σύγχρονες ταυτότητες έδωσε στην καμπάνια μια ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και το edgy στοιχείο.

Τα κομμάτια που θα λατρέψουμε

Η συλλογή είναι ένας δημιουργικός συνδυασμός από preppy και grunge αναφορές με έντονα γραφικά στοιχεία. Στα κοριτσίστικα κομμάτια βλέπουμε φρέσκες σιλουέτες που είναι απίστευτα ευκολοφόρετες. Φορέματα με prints σε όλη την επιφάνεια και σύνολα με τυπωμένα μήλα συνδυάζονται με φθαρμένο denim και baby tees. Υπάρχουν επίσης λεπτομέρειες με στρας και λάμψεις που δίνουν μια θηλυκή νότα στο κατά τα άλλα cool ύφος της κολεξιόν. Τα χειροποίητα σχέδια και οι καλλιτεχνικές αναφορές ολοκληρώνουν αυτό το μοναδικό σύμπαν.

Τέλος, η χρωματική παλέτα κινείται σε τόνους του εκρού και του μπλε αλλά έχει και δυναμικές πινελιές από κόκκινο και λαδί. Αν θέλετε να ανανεώσετε το στιλ σας με κάτι πραγματικά ιδιαίτερο η κολεξιόν είναι ήδη διαθέσιμη. Είναι η τέλεια ευκαιρία να προσθέσετε λίγη από την αντικουλτούρα του Λονδίνου στην καθημερινότητά σας με τον πιο stylish τρόπο.