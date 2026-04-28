Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη live στο mad.gr.
Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.
Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.
Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).
Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η «εμπειρία» των Mad VMA 2026 έχει ξεκινήσει από τις 23 Απριλίου, με έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα επικοινωνηθεί μέσω των Social Media των Superhosts, αλλά και μέσω του mad.gr όπου 5 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν backstage pass για το event του καλοκαιριού! Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως την 1η Μαΐου, ενώ στις 4 Μαΐου θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των νικητών.
Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των #MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο. Μέσα από το mad.gr, το κοινό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μουσικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως είναι ένας θεσμός που ενώνει κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ακολουθούν οι πρώτες κατηγορίες Υποψηφιοτήτων των
MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ!
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Anastasia – Bam
Apon – Καθρέφτης
LILA – Boss
Marina Satti – Lola
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN
FY – Money Dance
Kidd – Egefaliko
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Rack – Griselda
Trannos – Mandela Effect
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
Marina Satti & Saske – Ela Ela
Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
Apon – Καθρέφτης
Klavdia – Συντρίμμια
Marina Satti – Anatoli
Solmeister & Marseaux – Persefoni
Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ
Akylas – Ferto
LILA – Maniatiko
Marina Satti – Lola
Sicario – Fwtia
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY
Nikos Vertis – Eroteftika Esena
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP
Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Rack – Listeia
Saske – 5AM
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12
BEST PERFORMER
LILA
Marseaux
Marina Satti
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Ελένη Φουρέιρα
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Νατάσσα Θεοδωρίδου
Πέτρος Ιακωβίδης
Νίκος Οικονομόπουλος
Γιάννης Πλούταρχος
Θοδωρής Φέρρης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN
Anastasia
Ανδρομάχη
Νίκος Απέργης
Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Κακοσαίος
Κατερίνα Λιόλιου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ
Apon
Klavdia
Stavento
Χρήστος Μάστορας
Γιώργος Σαμπάνης
Μαρίνα Σπανού
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Akylas
Antigoni
Danae
Chryshida Gagouti
Skez
Tso
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN
Bloody Hawk
FY
Rack
Saske
Toquel
Trannos
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM
Anastasia – San Oneiro
Apon – Oneiropolos
Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
Klavdia – Asteromata
Rack – 1%
Marina Satti – Pop Too
Trannos – Bad Boy 3
Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια
ΚΑΛΥΤΕΡΟ SOUNDTRACK / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης
Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
Τελευταία Κλήση OST – Coti K
Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου
Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή
Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης
Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των Υποψηφιοτήτων.
Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!
Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.
Για όλα τα τελευταία updates σχετικά με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά από το Mad TV, το Mad Radio 106.2, το http://www.mad.gr καθώς και από τα Social Media του Mad: Facebook, Instagram, TikTok, X
ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΔΕΗ
ΧΟΡΗΓΟΙ
MAYBELLINE
OLD SPICE
SKODA
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ALGIDA
COLGATE
EVEREST
STARBUCKS
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΚΟΜΕΔ
