Μία βραδιά, δύο πόλεις, έξι εξαιρετικά κοκτέιλ. Το Great Sunday Club επιστρέφει στο Avra Bar του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, φέρνοντας δύο καταξιωμένα city bars στην ηλιόλουστη Αθηναϊκή Ριβιέρα για την πρώτη εκδήλωση του 2026. Την Κυριακή 3 Μαΐου, από τις 19:00 έως τις 22:00, ο Bar Manager του Avra, Νίκος Ταχμαζής, υποδέχεται το Satan’s Whiskers από το Λονδίνο και το Barro Negro από την Αθήνα για cocktails στο ηλιοβασίλεμα, DJ sets και παραθαλάσσια ατμόσφαιρα.

Από το 2023, το Great Sunday Club του Avra έχει καθιερωθεί ως ένα από τα highlights της αθηναϊκής bar σκηνής, φέρνοντας κοντά μερικούς από τους κορυφαίους mixologists του κόσμου για μια δημιουργική εξερεύνηση τεχνικής, γεύσης και συνεργασίας. Από τη Νέα Υόρκη έως την Μπανγκόκ και από το Παρίσι έως τη Σεούλ, μερικά από τα καλύτερα bars παγκοσμίως έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με την ομάδα του Avra σε αυτό το παραθαλάσσιο hotspot για μοναδικές, one-night-only εμπειρίες. Κάθε bar αποτυπώνει τη δική του ταυτότητα μέσα από μια επιλεγμένη λίστα signature cocktails.

Satan’s Whiskers, Λονδίνο

Από το 2013, το Satan’s Whiskers –καταλαμβάνοντας την 21η θέση στη λίστα The World’s 50 Best Bars– διαμορφώνει τη σύγχρονη κλασική cocktail σκηνή του Λονδίνου. Η δέσμευσή του στη δημιουργική εξέλιξη αποτυπώνεται στο καθημερινά ανανεωμένο χειρόγραφο μενού του, ενώ τα ποτά του παραμένουν πιστά στην ακρίβεια, την ισορροπία και την απλότητα των ποιοτικών υλικών. Οι Senior Bartenders Amelie Diaz και Max Pol Bachere θα παρουσιάσουν τρία signature cocktails του bar: East 8 Hold Up, Apple Gin Smash και Honey Mango Daiquiri.

Barro Negro, Αθήνα

Ιδρύθηκε το 2019 από τους Γιώργο Καβακλή και Στέλιο Παπαδόπουλο και έβαλε την Αθήνα στον χάρτη της agave κουλτούρας ως το πρώτο tequila και mezcal bar της πόλης. Εμπνευσμένο από τη μεξικανική κουλτούρα, το bar έχει συμπεριληφθεί στη λίστα The World’s 50 Best Bars για πέντε συνεχόμενα χρόνια, καταλαμβάνοντας πιο πρόσφατα την 62η θέση το 2025. Η Άννα Μαρνιέρου και ο Γιώργος Κομνηνάκης αναλαμβάνουν δράση στο Great Sunday Club, δημιουργώντας κοκτέιλ με βάση την agave, όπως Mezcalita, Paloma και Oaxaca Negroni.

Beats and Bites

Τα cocktails συνοδεύονται από τα live DJ sets του resident DJ του Avra, Andy S, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σκηνικό. Παράλληλα, συνοδευτικά υπάρχει η επιλογή από bar bites σε απολαυστικές γεύσεις, όπως chicken nuggets με μαγιονέζα chipotle, croquettes τυριού με μαρμελάδα ντομάτας και mini μοσχαρίσια burgers με σάλτσα tartare.

Για να συμμετάσχετε στο πρώτο Great Sunday Club της χρονιάς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε στο Dining Reservations +21 0890 1197.