To σημερινό επεισόδιο του The Bachelor 2 θα έχει κάτι από… Hollywood, καθώς στη σημερινή δοκιμασία ο καρδιοκατακτής Αλέξης πρόκειται να φωτογραφηθεί με τα κορίτσια του σε σούπερ πόζες εμπνευσμένες από διάσημες ταινίες που άφησαν ιστορία! Τα κορίτσια πρόκειται θα επιχειρήσουν να «μιμηθούν» διάσημες ηρωίδες μεγάλων κινηματογραφικών ταινιών και το αποτέλεσμα όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alhpa «Super Κατερίνα», αν μη τι άλλο προσέφερε άφθονες στιγμές γέλιου (όπως όλο το The Bachelor 2 άλλωστε).

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Παππάς μαζί με την Φαίη και την «κοτόπουλο-μπλοκ» Αθηνά New York θα επιχειρήσουν να αναπαριστήσουν τη σκηνή του χωρού από την εμβληματική ταινία των 80s, “Dirty Dancing”. Ο Αλέξης υποδύεται τον Patrick Swayze ενώ οι δύο παρτενέρ του (προσπαθούν) να υποδυθούν την Baby, με το αποτέλεσμα να είναι σούπερ διασκεδαστικό. Αν και ο Αλέξης μπορεί να φημίζεται για το ωραίο του physique, μάλλον δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο για τις επιδόσεις του στον χορό, αφού η προηγούμενη προσπάθεια του να χορέψει ζεϊμπέκικο με την Αθηνά New York να του χτυπάει παλαμάκια, μάλλον είναι ένα θέαμα που δεν προσφέρεται για… ανηλικούς. Το σημερινό νέο επεισόδιο του Bachelor θα προβληθεί στον ALPHA στις 22:20.