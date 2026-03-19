Μια πολύ ανθρώπινη και τρυφερή στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», όταν η κουβέντα πήγε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο φαγητό. Με αφορμή τη συνταγή που ετοίμαζε ο Πέτρος Συρίγος, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε καθόλου την επιθυμία της για κάτι πολύ συγκεκριμένο, και μάλιστα απολύτως ταιριαστό με το κλίμα των ημερών.

Την ώρα που ανακοινώθηκε πως στην εκπομπή θα ετοιμαστεί ένα αυθεντικά σαρακοστιανό ορεκτικό, δηλαδή φάβα, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε αμέσως τη δική της γευστική παρέμβαση. Αυτό που της έλειπε από το πιάτο δεν ήταν άλλο από τη λαγάνα, την οποία φαίνεται πως αναζητούσε με πραγματική λαχτάρα.

«Μπορούμε να βρούμε λαγάνα; Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Σκέφτομαι το φαγητό από το βράδυ μέχρι το πρωί»

Η παρουσιάστρια δεν έμεινε μόνο σε αυτή τη μικρή on air λιγούρα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε μιλήσει ανοιχτά και για το πώς βιώνει τη σχέση της με το φαγητό αυτή την περίοδο της ζωής της. Όπως είχε παραδεχτεί, σκέφτεται διαρκώς τι θέλει να φάει, από τη στιγμή που πέφτει για ύπνο μέχρι την ώρα που ξυπνά.

Παράλληλα, είχε εξηγήσει πως για πολλά χρόνια ήταν αρκετά πειθαρχημένη με τη διατροφή της, ειδικά από τα 20 της και μετά. Γι’ αυτό και τώρα, στην εγκυμοσύνη, νιώθει σαν να αφήνεται περισσότερο και να ζει αυτή τη φάση με μεγαλύτερη ελευθερία. Και, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ακούγεται και απολύτως λογικό.

Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα και για την προσωρινή αποχώρησή της από το πλατό. Όπως έχει γίνει γνωστό, η τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» θα είναι την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Έτσι, το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί όχι μόνο τις τελευταίες εκπομπές της πριν από την παύση, αλλά και μικρές καθημερινές στιγμές σαν κι αυτή, που δείχνουν μια πιο χαλαρή, αληθινή και πολύ γλυκιά πλευρά της.